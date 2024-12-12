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Posted 12 декабря, 08:46

Published 12 декабря, 08:46

Modified 12 декабря, 08:48

Updated 12 декабря, 08:48

В Екатеринбурге неопытный водитель устроил пробку на 3 часа

В Екатеринбурге неопытный водитель устроил пробку на 3 часа

12 декабря 2024, 08:46
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге неопытный водитель устроил мощный затор на дороге, который не мог рассосаться в течение трех часов.

11 декабря, утром, на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов неопытный водитель устроил трехчасовой транспортный коллапс. Владелец Hyundai Solaris встал на середине перекрестка по неизвестной причине. Возможно, его испугала смена сигнала светофора на красный.

В результате образовался «паровозик». Машины не столкнулись между собой, но намертво встали в пробку, пишет «Злой Екатеринбург».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Транспорт#Екатеринбург#Затор
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