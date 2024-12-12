В Екатеринбурге неопытный водитель устроил пробку на 3 часа

В Екатеринбурге неопытный водитель устроил мощный затор на дороге, который не мог рассосаться в течение трех часов.

11 декабря, утром, на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов неопытный водитель устроил трехчасовой транспортный коллапс. Владелец Hyundai Solaris встал на середине перекрестка по неизвестной причине. Возможно, его испугала смена сигнала светофора на красный. В результате образовался «паровозик». Машины не столкнулись между собой, но намертво встали в пробку, пишет «Злой Екатеринбург». Ранее в Екатеринбурге трамваи встали в огромную пробку из-за ДТП. В Екатеринбурге водитель автобуса объезжал пробку по встречной полосе Узнать подробнее