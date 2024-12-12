В Екатеринбурге неопытный водитель устроил пробку на 3 часа

Posted 12 декабря, 08:46
Published 12 декабря, 08:46
Modified 12 декабря, 08:48
Updated 12 декабря, 08:48
11 декабря, утром, на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Космонавтов неопытный водитель устроил трехчасовой транспортный коллапс. Владелец Hyundai Solaris встал на середине перекрестка по неизвестной причине. Возможно, его испугала смена сигнала светофора на красный.
В результате образовался «паровозик». Машины не столкнулись между собой, но намертво встали в пробку, пишет «Злой Екатеринбург».
Ранее в Екатеринбурге трамваи встали в огромную пробку из-за ДТП.