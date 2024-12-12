tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 06:35

Published 12 декабря, 06:35

Modified 12 декабря, 06:37

Updated 12 декабря, 06:37

В Екатеринбурге прокуратура заставила работодателя выплатить работникам более 150 млн

В Екатеринбурге прокуратура заставила работодателя выплатить работникам более 150 млн

12 декабря 2024, 06:35
Фото: 1MI.
Екатеринбургская прокуратура принудила работодателя выплатить работникам задержанную зарплату и иные полагающихся вознаграждения на сумму более 170 миллионов рублей.

Прокуратура в столице Урала завела административное дело в отношении ООО «ЭСК „Энергомост“» по статье о невыплате работникам предприятия зарплаты, а также потребовала от компании устранить обнаруженные нарушения трудового законодательства.

Известно, что «ЭСК „Энергомост“ задолжала своим сотрудникам солидную сумму. Более 2,5 тысяч работников вовремя не получили зарплаты, более 600 человек остались без выплат за отпуск, а еще более 400 бывших сотрудников не получили деньги в связи с увольнениями. Общая сумма задолженности превысила 170 миллионов рублей, сообщает областная прокуратура.

После мер реагирования надзорного ведомства работодатель погасил всю имеющуюся задолженность перед сотрудниками и бывшими работниками.

Ранее стало известно, что в Свердловской области будут компенсировать выплаты по ипотеке молодым матерям.

Читайте также:
По факту драки школьников в Свердловской области начата прокурорская проверка
Прокуратура в Екатеринбурге добилась выплаты зарплаты работнику
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Проверка#Прокуратура#Работа#Закон#Зарплата#Задолженность#Сотрудники#Екатеринбург#Разбирательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика