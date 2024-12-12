В Екатеринбурге прокуратура заставила работодателя выплатить работникам более 150 млн

Известно, что «ЭСК „Энергомост“ задолжала своим сотрудникам солидную сумму. Более 2,5 тысяч работников вовремя не получили зарплаты, более 600 человек остались без выплат за отпуск, а еще более 400 бывших сотрудников не получили деньги в связи с увольнениями. Общая сумма задолженности превысила 170 миллионов рублей, сообщает областная прокуратура.