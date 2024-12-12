В Екатеринбурге прокуратура заставила работодателя выплатить работникам более 150 млн

Posted 12 декабря, 06:35
Published 12 декабря, 06:35
Modified 12 декабря, 06:37
Updated 12 декабря, 06:37
Прокуратура в столице Урала завела административное дело в отношении ООО «ЭСК „Энергомост“» по статье о невыплате работникам предприятия зарплаты, а также потребовала от компании устранить обнаруженные нарушения трудового законодательства.
Известно, что «ЭСК „Энергомост“ задолжала своим сотрудникам солидную сумму. Более 2,5 тысяч работников вовремя не получили зарплаты, более 600 человек остались без выплат за отпуск, а еще более 400 бывших сотрудников не получили деньги в связи с увольнениями. Общая сумма задолженности превысила 170 миллионов рублей, сообщает областная прокуратура.
После мер реагирования надзорного ведомства работодатель погасил всю имеющуюся задолженность перед сотрудниками и бывшими работниками.
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