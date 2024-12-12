В Екатеринбурге сносят цеха печально известного мясокомбината

Posted 12 декабря, 16:23
Published 12 декабря, 16:23
Modified 12 декабря, 16:25
Updated 12 декабря, 16:25
Цеха и административные здания мясокомбината занимают площадь почти в 36 тысяч кв. м. На его месте появится новый ЖК на 14 тысяч человек, пишет «Уральский меридиан».
Общая жилая площадь нового микрорайона составит почти 385 тысяч кв. м. Также застройщик построит здесь детский сад.
Комбинат на улице Титова обанкротился в 2010 году и с тех пор простаивал. Вокруг бывшего предприятия все эти годы активно возводились жилые дома.
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