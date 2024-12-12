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Posted 12 декабря, 16:23

Published 12 декабря, 16:23

Modified 12 декабря, 16:25

Updated 12 декабря, 16:25

В Екатеринбурге начались работы по сносу скандального мясокомбината

В Екатеринбурге сносят цеха печально известного мясокомбината

12 декабря 2024, 16:23
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге начались работы по сносу скандального мясокомбината

Мясокомбинат на улице Титова в Екатеринбурге пошел под снос. Решение об этом власти приняли в начале 2024 года, но работы начались только сейчас.

Цеха и административные здания мясокомбината занимают площадь почти в 36 тысяч кв. м. На его месте появится новый ЖК на 14 тысяч человек, пишет «Уральский меридиан».

Общая жилая площадь нового микрорайона составит почти 385 тысяч кв. м. Также застройщик построит здесь детский сад.

Комбинат на улице Титова обанкротился в 2010 году и с тех пор простаивал. Вокруг бывшего предприятия все эти годы активно возводились жилые дома.

Жители Екатеринбурга добиваются сноса опасной для здоровья вышки сотовой связи.

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#Дарья Бобровицкая#Строительство#Банкротство#Снос#Жилой комплекс#Мясокомбинат#Екатеринбург#Детский сад
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