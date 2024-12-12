В Екатеринбурге таможенники поймали семейную пару с 15 телефонами

При досмотре багажа таможенники нашли 15 телефонов, которые не были задекларированы. Пассажиры пытались убедить сотрудников, что техника предназначена для подарков родным, однако запечатанные фирменные упаковки и общее количество телефонов вызвали у сотрудников ФТС сомнения, сообщают в пресс-службе ФТС.