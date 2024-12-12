В Екатеринбурге таможенники поймали семейную пару с 15 телефонами

Posted 12 декабря, 07:44
Published 12 декабря, 07:44
Modified 12 декабря, 07:46
Updated 12 декабря, 07:46
Сотрудники таможенной службы предотвратили ввоз в Россию незадекларированной техники. Семейную пару, провозившую полтора десятка телефонов iPhone из Объединенных Арабских Эмиратов, поймали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
При досмотре багажа таможенники нашли 15 телефонов, которые не были задекларированы. Пассажиры пытались убедить сотрудников, что техника предназначена для подарков родным, однако запечатанные фирменные упаковки и общее количество телефонов вызвали у сотрудников ФТС сомнения, сообщают в пресс-службе ФТС.
Технику Apple изъяли, а семейной паре путешественников грозят штрафы, сообщает пресс-служба Уральского управления ФТС.
Ранее пассажирка самолета привезла в аэропорт Кольцово 12 килограммов сувениров.