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Posted 12 декабря, 07:44

Published 12 декабря, 07:44

Modified 12 декабря, 07:46

Updated 12 декабря, 07:46

В Екатеринбурге таможенники поймали семейную пару с 15 телефонами

В Екатеринбурге таможенники поймали семейную пару с 15 телефонами

12 декабря 2024, 07:44
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудники таможни изъяли у семейной пары полтора десятка дорогих iPhone. Россияне прилетели в аэропорт Кольцово с техникой из ОАЭ.

Сотрудники таможенной службы предотвратили ввоз в Россию незадекларированной техники. Семейную пару, провозившую полтора десятка телефонов iPhone из Объединенных Арабских Эмиратов, поймали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

При досмотре багажа таможенники нашли 15 телефонов, которые не были задекларированы. Пассажиры пытались убедить сотрудников, что техника предназначена для подарков родным, однако запечатанные фирменные упаковки и общее количество телефонов вызвали у сотрудников ФТС сомнения, сообщают в пресс-службе ФТС.

Технику Apple изъяли, а семейной паре путешественников грозят штрафы, сообщает пресс-служба Уральского управления ФТС.

Ранее пассажирка самолета привезла в аэропорт Кольцово 12 килограммов сувениров.

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#Александра Никитская#Проверка#Таможня#Техника#Таможенники#Декларация#Аэропорт «Кольцово»#Телефон#Екатеринбург
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