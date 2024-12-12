В Екатеринбурге ушел из жизни последний охранник Иосифа Сталина

Будущий охранник Джугашвили родился в Свердловске в 1924 году, жил на станции Шарташ вместе с семьей. Участвовал в ВОВ, в ряды Красной армии попал сразу после школы. На войне потерял одного из двух братьев. После войны принимал участие в Параде Победы в столице в 1945 году.