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Posted 12 декабря, 09:59

Published 12 декабря, 09:59

Modified 12 декабря, 10:01

Updated 12 декабря, 10:01

В Екатеринбурге ушел из жизни последний охранник Иосифа Сталина

В Екатеринбурге ушел из жизни последний охранник Иосифа Сталина

12 декабря 2024, 09:59
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге на своей малой родине умер столетний охранник Иосифа Сталина. Жорж Токарев успел написать книгу воспоминаний.

В Екатеринбурге скончался почетный гражданин города Жорж Владимирович Токарев. После войны он трудился в охране Иосифа Сталина.

О кончине столетнего секьюрити генсека СССР стало известно 12 декабря 2024 года.

Будущий охранник Джугашвили родился в Свердловске в 1924 году, жил на станции Шарташ вместе с семьей. Участвовал в ВОВ, в ряды Красной армии попал сразу после школы. На войне потерял одного из двух братьев. После войны принимал участие в Параде Победы в столице в 1945 году.

А потом карьера привела его в службу охраны генерального секретаря ЦК РКП (б), позднее КПСС, сообщает портал E1 со ссылкой на журналиста Алексея Остапова.

После работы в охране вернулся на малую родину, после окончания факультета металлургии УПИ преподавал в альма-матер, получил степень кандидата наук, а затем ученое звание доцента.

В 1996 году Токарев ушел на пенсию, в это время написал несколько книг-воспоминаний о своей жизни.

Осенью 2024 года пенсионер отдыхал в санатории, где неудачно упал. Врачи поставили диагноз «перелом шейки бедра». Из отделения реанимации Жорж Владимирович Токарев уже, к сожалению, не вышел.

Пока о дате прощания с известным уральцем не сообщалось.

Ранее в Екатеринбурге прошло прощание с известным детским хоккейным тренером Виктором Русаковым.

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