В Екатеринбурге ушел из жизни последний охранник Иосифа Сталина

Posted 12 декабря, 09:59
Published 12 декабря, 09:59
Modified 12 декабря, 10:01
Updated 12 декабря, 10:01
В Екатеринбурге скончался почетный гражданин города Жорж Владимирович Токарев. После войны он трудился в охране Иосифа Сталина.
О кончине столетнего секьюрити генсека СССР стало известно 12 декабря 2024 года.
Будущий охранник Джугашвили родился в Свердловске в 1924 году, жил на станции Шарташ вместе с семьей. Участвовал в ВОВ, в ряды Красной армии попал сразу после школы. На войне потерял одного из двух братьев. После войны принимал участие в Параде Победы в столице в 1945 году.
А потом карьера привела его в службу охраны генерального секретаря ЦК РКП (б), позднее КПСС, сообщает портал E1 со ссылкой на журналиста Алексея Остапова.
После работы в охране вернулся на малую родину, после окончания факультета металлургии УПИ преподавал в альма-матер, получил степень кандидата наук, а затем ученое звание доцента.
В 1996 году Токарев ушел на пенсию, в это время написал несколько книг-воспоминаний о своей жизни.
Осенью 2024 года пенсионер отдыхал в санатории, где неудачно упал. Врачи поставили диагноз «перелом шейки бедра». Из отделения реанимации Жорж Владимирович Токарев уже, к сожалению, не вышел.
Пока о дате прощания с известным уральцем не сообщалось.
Ранее в Екатеринбурге прошло прощание с известным детским хоккейным тренером Виктором Русаковым.