В Кузбассе обнаружили очень опасный дом престарелых

«Из материалов дела следует, что по результатам проведения в отношении АНО Дом-интернат плановой выездной проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно планировка и оборудование не всех помещений дома-интерната обеспечивает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, в том числе инвалидами-колясочниками: отсутствуют лифт, подъемники, пандусы и другое оборудование. Характер и степень потенциальной опасности совершенного правонарушения, невыполнение требований санитарного законодательства, могут повлечь негативные последствия для жизни и здоровья людей.

Кроме того, ранее АНО Дом-интернат привлекалось к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ», — сообщает пресс-центр судов и УСД Кемеровской области.





