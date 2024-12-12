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Posted 12 декабря, 06:00

Published 12 декабря, 06:00

Modified 14 декабря, 21:10

Updated 14 декабря, 21:10

В Кузбассе обнаружили очень опасный дом престарелых

12 декабря 2024, 06:00
В Кемерове Рудничный районный суд оставил без изменения постановление замначальника кемеровского отдела регионального управления Роспотребнадзора о привлечении АНО Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Вера, Надежда, Забота» к административной ответственности.

Дело том, что сотрудники ведомства при проверке учреждения нашли множество нарушений, причём опасных, а руководитель приюта пытался опротестовать решение суда о привлечении к административной ответственности и подал апелляцию, пишет sibdepo.ru.

«Из материалов дела следует, что по результатам проведения в отношении АНО Дом-интернат плановой выездной проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно планировка и оборудование не всех помещений дома-интерната обеспечивает возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, в том числе инвалидами-колясочниками: отсутствуют лифт, подъемники, пандусы и другое оборудование. Характер и степень потенциальной опасности совершенного правонарушения, невыполнение требований санитарного законодательства, могут повлечь негативные последствия для жизни и здоровья людей.
Кроме того, ранее АНО Дом-интернат привлекалось к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ», — сообщает пресс-центр судов и УСД Кемеровской области.


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