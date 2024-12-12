В Невьянске простятся с погибшим бойцом СВО

Posted 12 декабря, 14:43
Published 12 декабря, 14:43
Modified 12 декабря, 14:45
Updated 12 декабря, 14:45
Николай погиб 12 октября 2024 года при выполнении важного боевого задания в ходе специальной военной операции.
Он родился в 1973 году. Близкие вспоминают героя как любящего и любимого мужа и отца. Он также был надежным другом.
Проститься с Николаем все желающие смогут 16 декабря в полдень в ДК села Федьковка. сообщает «Инцидент Невьянск».
Напомним, в Березовском простились с погибшим в Селидово героем.