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Posted 12 декабря, 14:43

Published 12 декабря, 14:43

Modified 12 декабря, 14:45

Updated 12 декабря, 14:45

В Невьянске простятся с погибшим бойцом СВО

В Невьянске простятся с погибшим бойцом СВО

12 декабря 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Невьянске простятся с погибшим бойцом СВО Отавиным Николаем Олеговичем.

Николай погиб 12 октября 2024 года при выполнении важного боевого задания в ходе специальной военной операции.

Он родился в 1973 году. Близкие вспоминают героя как любящего и любимого мужа и отца. Он также был надежным другом.

Проститься с Николаем все желающие смогут 16 декабря в полдень в ДК села Федьковка. сообщает «Инцидент Невьянск».

Напомним, в Березовском простились с погибшим в Селидово героем.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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