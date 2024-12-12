tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 13:17

Published 12 декабря, 13:17

Modified 12 декабря, 13:19

Updated 12 декабря, 13:19

В Нижнем Тагиле благоустроили дорогу на Ольховку

В Нижнем Тагиле благоустроили дорогу на Ольховку

12 декабря 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле в надлежащее состояние привели дорогу на Ольховку.

Дорога через реку в направлении остановок «Коллективный сад „Горняк-1“ и „Горняк-2“ отремонтирована по поручению мэра Владислава Пинаева.

Здесь обустроена удобная переправа через реку. До этого люди ходили по доскам, положенным на две рельсы. Это было опасно для пешеходов. Путь по обходной дороге составлял около 1,5 км и занимал много времени.

После установки перил жители смогут пользоваться короткой дорогой безопасно, сообщает «Тагилдорстрой» в своем Telegram-канале.

Напомним, 600 млн рублей потратит Тагил в 2025 году на ремонт дорог по новому нацпроекту.

Завершены ремонты дорог в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Мост#Дороги#Ремонт дороги#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика