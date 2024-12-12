В Нижнем Тагиле благоустроили дорогу на Ольховку

Posted 12 декабря, 13:17
Published 12 декабря, 13:17
Modified 12 декабря, 13:19
Updated 12 декабря, 13:19
Дорога через реку в направлении остановок «Коллективный сад „Горняк-1“ и „Горняк-2“ отремонтирована по поручению мэра Владислава Пинаева.
Здесь обустроена удобная переправа через реку. До этого люди ходили по доскам, положенным на две рельсы. Это было опасно для пешеходов. Путь по обходной дороге составлял около 1,5 км и занимал много времени.
После установки перил жители смогут пользоваться короткой дорогой безопасно, сообщает «Тагилдорстрой» в своем Telegram-канале.
Напомним, 600 млн рублей потратит Тагил в 2025 году на ремонт дорог по новому нацпроекту.