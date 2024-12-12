В «Ново-Кальинской» шахте в Свердловской области погиб рабочий

Posted 12 декабря, 11:00
Published 12 декабря, 11:00
Modified 12 декабря, 11:02
Updated 12 декабря, 11:02
12 декабря стало известно о гибели рабочего в шахте «Ново-Кальинская» в Новоуральске Свердловской области.
Прокуратура Североуральска начала проверку по факту произошедшего, сообщают в областном ведомстве. Надзорному органу предстоит выяснить, соблюдались ли на шахте требования безопасности при проведении горных работ. Дело на контроле прокуратуры.
Около половины одиннадцатого утра в блоке №11 тринадцатой Северной шахты случилось обрушение породы. Горнорабочий получил травмы, его начали поднимать на поверхность.
Однако после того, как горняка подняли, ему резко стало хуже, и мужчина 1999 года рождения скончался во время реанимационных мероприятий.
Работы на участке, где произошло обрушение, приостановлены. Остальные шахты работают в прежнем режиме.
Ранее в Минпромторге обсуждался вопрос о разрешении подросткам в России трудиться на тяжелых производствах, включая шахты, с 16 лет.