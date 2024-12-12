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Posted 12 декабря, 11:00

Published 12 декабря, 11:00

Modified 12 декабря, 11:02

Updated 12 декабря, 11:02

В «Ново-Кальинской» шахте в Свердловской области погиб рабочий

В «Ново-Кальинской» шахте в Свердловской области погиб рабочий

12 декабря 2024, 11:00
Фото: 1MI.
В Свердловской области в Североуральске погиб рабочий. Прокуратура начала проверку.

12 декабря стало известно о гибели рабочего в шахте «Ново-Кальинская» в Новоуральске Свердловской области.

Прокуратура Североуральска начала проверку по факту произошедшего, сообщают в областном ведомстве. Надзорному органу предстоит выяснить, соблюдались ли на шахте требования безопасности при проведении горных работ. Дело на контроле прокуратуры.

Около половины одиннадцатого утра в блоке №11 тринадцатой Северной шахты случилось обрушение породы. Горнорабочий получил травмы, его начали поднимать на поверхность.

Однако после того, как горняка подняли, ему резко стало хуже, и мужчина 1999 года рождения скончался во время реанимационных мероприятий.

Работы на участке, где произошло обрушение, приостановлены. Остальные шахты работают в прежнем режиме.

Ранее в Минпромторге обсуждался вопрос о разрешении подросткам в России трудиться на тяжелых производствах, включая шахты, с 16 лет.

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#Александра Никитская#Происшествия#Североуральск#Обрушение#Шахта#ЧП#Шахтеры#Екатеринбург
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