В Свердловской области проходят съемки «Битвы экстрасенсов»

Posted 12 декабря, 12:03
Published 12 декабря, 12:03
Modified 12 декабря, 12:10
Updated 12 декабря, 12:10
На съемки очередной серии «Битвы экстрасенсов» в Свердловскую область приехали известные экстрасенсы Олег и Александр Шепс.
Выпуск будет посвящен происходящим паранормальным явлениям в местном ДК в селе Николо-Павловское. Экстрасенс приехал чтобы разобраться в причинах.
Около ДК собралось много детей и подростков. Однако охрана близко никого не подпускает.
Ранее ведьма из Екатеринбурга со слезами покинула «Битву экстрасенсов».