tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 12:03

Published 12 декабря, 12:03

Modified 12 декабря, 12:10

Updated 12 декабря, 12:10

В Свердловской области проходят съемки «Битвы экстрасенсов»

В Свердловской области проходят съемки «Битвы экстрасенсов»

12 декабря 2024, 12:03
Фото: tagilcity.ru.
«Битву экстрасенсов» снимают под Нижним Тагилом в Николо-Павловском.

На съемки очередной серии «Битвы экстрасенсов» в Свердловскую область приехали известные экстрасенсы Олег и Александр Шепс.

Выпуск будет посвящен происходящим паранормальным явлениям в местном ДК в селе Николо-Павловское. Экстрасенс приехал чтобы разобраться в причинах.

Около ДК собралось много детей и подростков. Однако охрана близко никого не подпускает.

Ранее ведьма из Екатеринбурга со слезами покинула «Битву экстрасенсов».

Свердловский поисковый отряд «ЛизаАлерт» закошмарили экстрасенсы
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Кино#Съемки#Екатеринбург#Съемки фильма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика