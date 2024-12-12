tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря, 10:21

Published 12 декабря, 10:21

Modified 12 декабря, 10:23

Updated 12 декабря, 10:23

Владелец точки общепита из Екатеринбурга показал, как подорожали продукты за месяц

Владелец точки общепита из Екатеринбурга показал, как подорожали продукты за месяц

12 декабря 2024, 10:21
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге владелец точки общепита, где продают шаурму, наглядно показал, как подорожали за последний месяц продукты.

Александр Афанасьев, имеющий свою торговую точку по продаже шаурмы и шашлыка в Екатеринбурге, поделился своими наблюдениями о росте цен на популярные продукты питания.

Для сравнения предприниматель закупил с разницей в 30 дней один и тот же набор продуктов в одной сети супермаркетов, пишет издание E1 со ссылкой на собеседника. В корзине бизнесмена оказались томаты и огурцы, растительное масло, а также репчатый лук, картофель и куриное филе.

Томаты, которые 10 ноября стоили 140 рублей за кило, теперь можно купить по 220, прибавка в цене составила 57%. Огурцы подорожали еще больше — с 90 до 190 рублей за килограмм. Это рост цены на 111%.

Картофель вырос в цене на 10,5 рублей с 47 до 57,5 рублей (+ 20%). Лук — на полтора рубля.

Куриное филе подорожало на 10 рублей с 310 до 320 рублей за кило, а подсолнечное масло показало рост на 8% до 90 рублей за бутылку 900 объемом миллилитров.

Афанасьев отмечает, что закупки для торговой точки вполне можно сравнить с продуктовой корзиной россиянина — все продукты популярны на столах у жителей всех регионов. Коммерсант отметил, что рост цен на плодоовощную продукцию, конечно, имеет сезонный фактор.

Но не припомню, чтобы цены росли так быстро, — заключил владелец торговой точки.

Получается, что в среднем ходовые товары подорожали на 33,5%.

Ранее сообщалось, что огурцы и помидоры в Свердловской области снова подорожали.

Читайте также:
Свердловские власти нашли способ сдержать цены на сливочное маслоЦены на помидоры и огурцы резко взлетели к Новому году в Свердловской областиРост цен на молочную продукцию в Свердловской области остановлен
Индекс цен на потребительские товары в Свердловской области превысил 100%
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Еда#Продукты#Статистика#Рост цен#Инфляция#Подорожание#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика