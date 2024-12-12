Владелец точки общепита из Екатеринбурга показал, как подорожали продукты за месяц

Для сравнения предприниматель закупил с разницей в 30 дней один и тот же набор продуктов в одной сети супермаркетов, пишет издание E1 со ссылкой на собеседника. В корзине бизнесмена оказались томаты и огурцы, растительное масло, а также репчатый лук, картофель и куриное филе.