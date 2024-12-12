Владелец точки общепита из Екатеринбурга показал, как подорожали продукты за месяц

Posted 12 декабря, 10:21
Published 12 декабря, 10:21
Modified 12 декабря, 10:23
Updated 12 декабря, 10:23
Александр Афанасьев, имеющий свою торговую точку по продаже шаурмы и шашлыка в Екатеринбурге, поделился своими наблюдениями о росте цен на популярные продукты питания.
Для сравнения предприниматель закупил с разницей в 30 дней один и тот же набор продуктов в одной сети супермаркетов, пишет издание E1 со ссылкой на собеседника. В корзине бизнесмена оказались томаты и огурцы, растительное масло, а также репчатый лук, картофель и куриное филе.
Томаты, которые 10 ноября стоили 140 рублей за кило, теперь можно купить по 220, прибавка в цене составила 57%. Огурцы подорожали еще больше — с 90 до 190 рублей за килограмм. Это рост цены на 111%.
Картофель вырос в цене на 10,5 рублей с 47 до 57,5 рублей (+ 20%). Лук — на полтора рубля.
Куриное филе подорожало на 10 рублей с 310 до 320 рублей за кило, а подсолнечное масло показало рост на 8% до 90 рублей за бутылку 900 объемом миллилитров.
Афанасьев отмечает, что закупки для торговой точки вполне можно сравнить с продуктовой корзиной россиянина — все продукты популярны на столах у жителей всех регионов. Коммерсант отметил, что рост цен на плодоовощную продукцию, конечно, имеет сезонный фактор.
Но не припомню, чтобы цены росли так быстро, — заключил владелец торговой точки.
Получается, что в среднем ходовые товары подорожали на 33,5%.
Ранее сообщалось, что огурцы и помидоры в Свердловской области снова подорожали.