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Posted 12 декабря, 04:52

Published 12 декабря, 04:52

Modified 12 декабря, 04:54

Updated 12 декабря, 04:54

Водитель автомобиля Lada удирал от полиции в Качканаре и пытался скрыться

Водитель автомобиля Lada удирал от полиции в Качканаре и пытался скрыться

12 декабря 2024, 04:52
Фото: 1MI.
В Качканаре 31-летний мужчина, ехавший на автомобиле Lada, пытался скрыться от полицейских, которые устроили за ним погоню.

Мужчина, пересевший на пассажирское сиденье, после этого вышел из машины и убежал. При этом он не поставил автомобиль на ручник, из-за чего транспорт самопроизвольно двинулся, однако остановился, упершись в бордюр, рассказали в пресс-службе регионального ГАИ.

Сотрудники полиции сумели задержать беглеца. Объяснять свое поведение он отказался. Также мужчина не стал проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Выяснилось, что автомобиль принадлежит отцу задержанного.

Машину эвакуировали на спецстоянку.

Напомним, в селе под Нижним Тагилом подросток удирал от автоинспекторов и влетел в газопровод.

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