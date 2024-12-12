Водитель автомобиля Lada удирал от полиции в Качканаре и пытался скрыться

Мужчина, пересевший на пассажирское сиденье, после этого вышел из машины и убежал. При этом он не поставил автомобиль на ручник, из-за чего транспорт самопроизвольно двинулся, однако остановился, упершись в бордюр, рассказали в пресс-службе регионального ГАИ.