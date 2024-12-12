Залежи грязи и пыли: 6 мест в доме, про которые забывают даже чистюли

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Приближается Новый год, время предвкушения и подготовки к празднику. Украшаем елку, закупаем подарки, но вот незадача — уборка по традиции остается на потом. Какие скрытые зоны в квартире мы обычно забываем убрать перед праздниками, и как навести здесь идеальную чистоту?