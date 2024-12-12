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Posted 12 декабря, 10:18

Published 12 декабря, 10:18

Modified 12 декабря, 10:20

Updated 12 декабря, 10:20

Залежи грязи и пыли: 6 мест в доме, про которые забывают даже чистюли

Залежи грязи и пыли: 6 мест в доме, про которые забывают даже чистюли

12 декабря 2024, 10:18
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Приближается Новый год, время предвкушения и подготовки к празднику. Украшаем елку, закупаем подарки, но вот незадача — уборка по традиции остается на потом. Какие скрытые зоны в квартире мы обычно забываем убрать перед праздниками, и как навести здесь идеальную чистоту?

Время от времени даже самые прилежные хозяйки и хозяева обнаруживают залежи пыли в тех местах, до которых руки просто не доходят. Вроде и порядок навели, а затем взглянул за шкаф — и ахнули.

Что делать, если по дому пронеслась пыльная буря: эти лайфхаки пригодятся при уборке
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  • Пространство за мебелью. Эти места часто игнорируются: за диванами, шкафами и тумбочками пристроилась целая «пыльная армия».
  • Верхние полки. Полки, особенно кухонные или в шкафах, увы, остаются без должного внимания, ведь для их очистки нужна лестница или табурет.
  • Карнизы и люстры. Если не помните, когда в последний раз протирали люстру — срочно беритесь за дело.
  • Разъемы розеток и выключателей. Пыль в этих местах может вызвать проблемы не только с эстетикой, но и с электробезопасностью.
  • Пространство между окнами. Пыль, которая скапливается здесь, проникает вновь. К тому же, окна выглядят очень неопрятно.
  • Плинтусы.
Плинтусы часто остаются «за кадром» уборки, хотя на них оседает огромное количество пыли и грязи, — отмечают эксперты портала Nord-news.
  • Вентиляционные решетки. Пыль здесь накапливается очень быстро. Но мы не так уж часто смотрим на потолок, поэтому не замечаем здесь грязи.

Желательно осматривать и приводить в порядок такие места хотя бы раз в сезон, а лучше — раз в месяц. Лучше отдавать предпочтение экологичным и натуральным средствам, которые безопасны для семьи и домашних животных.

Ранее мастер-декоратор поделилась интересными способами украсить дом к Новому году.

Источник: nord-news.ru.

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