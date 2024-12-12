Залежи грязи и пыли: 6 мест в доме, про которые забывают даже чистюли

Posted 12 декабря, 10:18
Published 12 декабря, 10:18
Modified 12 декабря, 10:20
Updated 12 декабря, 10:20
Время от времени даже самые прилежные хозяйки и хозяева обнаруживают залежи пыли в тех местах, до которых руки просто не доходят. Вроде и порядок навели, а затем взглянул за шкаф — и ахнули.
Плинтусы часто остаются «за кадром» уборки, хотя на них оседает огромное количество пыли и грязи, — отмечают эксперты портала Nord-news.
Желательно осматривать и приводить в порядок такие места хотя бы раз в сезон, а лучше — раз в месяц. Лучше отдавать предпочтение экологичным и натуральным средствам, которые безопасны для семьи и домашних животных.
Ранее мастер-декоратор поделилась интересными способами украсить дом к Новому году.
Источник: nord-news.ru.