Женщину в Екатеринбурге подозревают в серии краж

Так, в ТЦ на улице 22-го Партсъезда женщина, зайдя в супермаркет, взяла корзину для товаров и положила в нее свой рюкзак. Затем, отойдя в укромное место, посетительница положила в рюкзак косметику, колбасу, фрукты, ликер и другие продукты.