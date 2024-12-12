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Posted 12 декабря, 03:19

Published 12 декабря, 03:19

Modified 12 декабря, 03:21

Updated 12 декабря, 03:21

Женщину в Екатеринбурге подозревают в серии краж

Женщину в Екатеринбурге подозревают в серии краж

12 декабря 2024, 03:19
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге задержали 42-летнюю женщину, обвиняемую в серии краж товаров из магазинов.

Так, в ТЦ на улице 22-го Партсъезда женщина, зайдя в супермаркет, взяла корзину для товаров и положила в нее свой рюкзак. Затем, отойдя в укромное место, посетительница положила в рюкзак косметику, колбасу, фрукты, ликер и другие продукты.

Екатеринбурженка приобрела салфетки и кукурузные палочки, однако на выходе ее задержала охрана. Позже ее передали полицейским, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Оказалось, что горожанка и раньше крала товар в этом же супермаркете. Правоохранители установили девять эпизодов. Общая сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Напомним, мужчина из Нижнего Тагила украл в поезде рюкзак и выбросил из него личные вещи. Вскоре тагильчанина задержали.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Кража#Магазин#ЧП#Товар#18+#Екатеринбург#Инцидент#Посетитель
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