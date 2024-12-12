Женщину в Екатеринбурге подозревают в серии краж

Posted 12 декабря, 03:19
Published 12 декабря, 03:19
Modified 12 декабря, 03:21
Updated 12 декабря, 03:21
Так, в ТЦ на улице 22-го Партсъезда женщина, зайдя в супермаркет, взяла корзину для товаров и положила в нее свой рюкзак. Затем, отойдя в укромное место, посетительница положила в рюкзак косметику, колбасу, фрукты, ликер и другие продукты.
Екатеринбурженка приобрела салфетки и кукурузные палочки, однако на выходе ее задержала охрана. Позже ее передали полицейским, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Оказалось, что горожанка и раньше крала товар в этом же супермаркете. Правоохранители установили девять эпизодов. Общая сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.
Напомним, мужчина из Нижнего Тагила украл в поезде рюкзак и выбросил из него личные вещи. Вскоре тагильчанина задержали.