Житель Архангельска заплатит 200 тысяч екатеринбурженке за похищенные у нее деньги

Posted 12 декабря, 11:42
Published 12 декабря, 11:42
Modified 12 декабря, 11:44
Updated 12 декабря, 11:44
Прокуратура добилась в суде взыскания 200 тысяч рублей с мужчины, который незаконно получил деньги, переведенные мошенниками со счета пенсионерки.
В 2022 году злоумышленники, представившись сотрудниками банка, обманули женщину, оформив на ее имя кредит на 200 тысяч рублей. Деньги были переведены на счет неизвестного. В ходе расследования выяснилось, что мужчина получил карту для вывода средств за вознаграждение, но затем перестал ею пользоваться.
Суд обязал мужчину вернуть украденные средства, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.
Ранее курьер мошенников в Екатеринбурге украл у пенсионеров более двух миллионов рублей.