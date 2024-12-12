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Posted 12 декабря, 11:42

Published 12 декабря, 11:42

Modified 12 декабря, 11:44

Updated 12 декабря, 11:44

Житель Архангельска заплатит 200 тысяч екатеринбурженке за похищенные у нее деньги

Житель Архангельска заплатит 200 тысяч екатеринбурженке за похищенные у нее деньги

12 декабря 2024, 11:42
Фото: 1MI.
Житель Архангельска заплатит 200 тысяч пенсионерке из Екатеринбурга за похищенные у нее деньги.

Прокуратура добилась в суде взыскания 200 тысяч рублей с мужчины, который незаконно получил деньги, переведенные мошенниками со счета пенсионерки.

В 2022 году злоумышленники, представившись сотрудниками банка, обманули женщину, оформив на ее имя кредит на 200 тысяч рублей. Деньги были переведены на счет неизвестного. В ходе расследования выяснилось, что мужчина получил карту для вывода средств за вознаграждение, но затем перестал ею пользоваться.

Суд обязал мужчину вернуть украденные средства, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.

Ранее курьер мошенников в Екатеринбурге украл у пенсионеров более двух миллионов рублей.

Мужчина в Краснотурьинске чуть не отдал деньги мошенникам
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Мошенничество#Мошенники#Екатеринбург
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