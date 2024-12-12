Житель Архангельска заплатит 200 тысяч екатеринбурженке за похищенные у нее деньги

В 2022 году злоумышленники, представившись сотрудниками банка, обманули женщину, оформив на ее имя кредит на 200 тысяч рублей. Деньги были переведены на счет неизвестного. В ходе расследования выяснилось, что мужчина получил карту для вывода средств за вознаграждение, но затем перестал ею пользоваться.