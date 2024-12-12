Житель Екатеринбурга заказал жене стайлер Dyson и получил бутылку

Posted 12 декабря, 08:55
Published 12 декабря, 08:55
Modified 12 декабря, 08:55
Updated 12 декабря, 08:55
После того, как пришел заказ, мужчина вызвал курьера. Он привез ему коробку и ушел. Екатеринбуржец заметил, что упаковку уже кто-то открывал, а внутри что-то булькает, пишет Е1.
Внутри оказалась бутылка с неизвестной жидкостью. Горожанин обратился в службу поддержки маркетплейса, однако ему ничего конкретного не ответили.
Напомним, в конце ноября 2024 года. в Екатеринбурге девушка заказала на Wildberries шляпы, однако до сих пор их не получила.