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Posted 12 декабря, 08:55

Published 12 декабря, 08:55

Modified 12 декабря, 08:55

Updated 12 декабря, 08:55

Житель Екатеринбурга заказал жене стайлер Dyson и получил бутылку

Житель Екатеринбурга заказал жене стайлер Dyson и получил бутылку

12 декабря 2024, 08:55
Фото: 1MI.
Житель Екатеринбурга купил в подарок жене стайлер Dyson за 48 тысяч рублей в интернет-магазине, а вместо нужной вещи ему прислали бутылку.

После того, как пришел заказ, мужчина вызвал курьера. Он привез ему коробку и ушел. Екатеринбуржец заметил, что упаковку уже кто-то открывал, а внутри что-то булькает, пишет Е1.

Внутри оказалась бутылка с неизвестной жидкостью. Горожанин обратился в службу поддержки маркетплейса, однако ему ничего конкретного не ответили.

Напомним, в конце ноября 2024 года. в Екатеринбурге девушка заказала на Wildberries шляпы, однако до сих пор их не получила.

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