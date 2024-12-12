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Posted 12 декабря, 15:25

Published 12 декабря, 15:25

Modified 12 декабря, 15:27

Updated 12 декабря, 15:27

Жители Кушвы в Свердловской области жалуются на холодные батареи

Жители Кушвы в Свердловской области жалуются на холодные батареи

12 декабря 2024, 15:25
Фото: 1MI.
Жители города Кушва Свердловской области пожаловались на отсутствие отопления в домах. До этого в подвалах проводились работы по замене труб.

Однако ночью, сообщают очевидцы, радиаторы оставались холодными. Ответственная компания сообщила, что починка планируется 14 декабря.

Идите сразу в прокуратуру, — рекомендует Людмила.

Пост с недовольством про холод в жилых домах появился в группе Вк «Моя Кушва». В комментариях местные начали рекомендовать разные пути решения проблемы, попутно сообщая, что проблема с теплом не нова:

— Тема мусолится не первый год, — пишет читатель Глеб.

Комментаторы советуют автору сообщения звонить сразу на номер горячей линии Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, куда сейчас ведется прием обращений. Другие советуют начать с обращения губернатору.

Дети болеют не переставая, в ванной комнате дикий холод, — пишет жительница по имени Юлия.

Ранее сообщалось об аварии на теплосетях в Екатеринбурге: без отопления остались тысячи жителей и объекты социальной инфраструктуры.

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#Александра Никитская#Общество#Кушва#Чиновники#ЖКХ#Отопление#Жители#Екатеринбург
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