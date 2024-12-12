Жители Кушвы в Свердловской области жалуются на холодные батареи

Posted 12 декабря, 15:25
Published 12 декабря, 15:25
Modified 12 декабря, 15:27
Updated 12 декабря, 15:27
Однако ночью, сообщают очевидцы, радиаторы оставались холодными. Ответственная компания сообщила, что починка планируется 14 декабря.
Идите сразу в прокуратуру, — рекомендует Людмила.
Пост с недовольством про холод в жилых домах появился в группе Вк «Моя Кушва». В комментариях местные начали рекомендовать разные пути решения проблемы, попутно сообщая, что проблема с теплом не нова:
— Тема мусолится не первый год, — пишет читатель Глеб.
Комментаторы советуют автору сообщения звонить сразу на номер горячей линии Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, куда сейчас ведется прием обращений. Другие советуют начать с обращения губернатору.
Дети болеют не переставая, в ванной комнате дикий холод, — пишет жительница по имени Юлия.
Ранее сообщалось об аварии на теплосетях в Екатеринбурге: без отопления остались тысячи жителей и объекты социальной инфраструктуры.