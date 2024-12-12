Жители Нижнего Тагила собрались посмотреть на братьев Шепс за работой

Posted 12 декабря, 12:20
Published 12 декабря, 12:20
Modified 12 декабря, 12:22
Updated 12 декабря, 12:22
В мистическую дату 12.12. Нижний Тагил посетил широко известный победитель 21 сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс. Младший брат популярного медиума Александра Шепса приехал в Тагил для съемки нового выпуска экстрасенсорного ТВ-шоу на «ТНТ». С ним же и Александр Шепс.
Сейчас они находится в Николо-Павловске в местном доме культуры. Судя по всему, местные жители, направили обращение в редакцию телеканала с просьбой разобраться с паранормальными явлениями, происходящими в ДК.
Около съемочной группы уже собралась разновозрастная толпа местных жителей. Подростки и дети терпят минусовую температуру, чтобы увидеть своего кумира. Из толпы доносятся крики: «Олег!», каждый пытается привлечь к себе внимание.
Охрана не дает вторгнуться в съемочный процесс, угрожает полицией, поэтому никого не пускают близко к экстрассенсам.
Ранее блогер из Краснотурьинска просил экстрасенсов разобраться в смерти его жены.