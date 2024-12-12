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Posted 12 декабря, 12:20

Published 12 декабря, 12:20

Modified 12 декабря, 12:22

Updated 12 декабря, 12:22

В Нижнем Тагиле снимают «Битву сильнейших» с участием Олега и Александра Шепс

Жители Нижнего Тагила собрались посмотреть на братьев Шепс за работой

12 декабря 2024, 12:20
Фото: tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле снимают «Битву сильнейших» с участием Олега и Александра Шепс

12 декабря в Нижний Тагил приехала съемочная группа телеканала «ТНТ», чтобы снять новый выпуск «Битвы сильнейших». На съемочную площадку сбежались местные жители, однако, охрана не дает подойти близко.

В мистическую дату 12.12. Нижний Тагил посетил широко известный победитель 21 сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс. Младший брат популярного медиума Александра Шепса приехал в Тагил для съемки нового выпуска экстрасенсорного ТВ-шоу на «ТНТ». С ним же и Александр Шепс.

Сейчас они находится в Николо-Павловске в местном доме культуры. Судя по всему, местные жители, направили обращение в редакцию телеканала с просьбой разобраться с паранормальными явлениями, происходящими в ДК.

Фото: tagilcity.ru

Около съемочной группы уже собралась разновозрастная толпа местных жителей. Подростки и дети терпят минусовую температуру, чтобы увидеть своего кумира. Из толпы доносятся крики: «Олег!», каждый пытается привлечь к себе внимание.

Охрана не дает вторгнуться в съемочный процесс, угрожает полицией, поэтому никого не пускают близко к экстрассенсам.

Ранее блогер из Краснотурьинска просил экстрасенсов разобраться в смерти его жены.

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