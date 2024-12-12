Жительница Екатеринбурга пожаловалась на недостачу в маршрутке №48

Posted 12 декабря, 10:59
Published 12 декабря, 10:59
Modified 12 декабря, 10:59
Updated 12 декабря, 10:59
Женщина рассказала, что она подала кондуктору 100 рублей. Та отдала пассажирке горсть монет в качестве сдачи. Екатеринбурженка пересчитала деньги и заметила недостачу 20 рублей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
О нехватке денег пассажирка сообщила кондуктору.
Похоже, что у нее и был расчет на невнимательных пассажиров, так как без слов извинений и дополнительных поисков мелочи в кондукторской сумке два десятчика тут же материализовались как из воздуха, — говорит горожанка.
Напомним, 3 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле не работала безналичная оплата проезда в автобусах и трамваях.