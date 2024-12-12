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Posted 12 декабря, 10:59

Published 12 декабря, 10:59

Modified 12 декабря, 10:59

Updated 12 декабря, 10:59

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на недостачу в маршрутке №48

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на недостачу в маршрутке №48

12 декабря 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney.
Женщина в Екатеринбурге пожаловалась на кондуктора маршрутки №48, которая неправильно дала сдачу.

Женщина рассказала, что она подала кондуктору 100 рублей. Та отдала пассажирке горсть монет в качестве сдачи. Екатеринбурженка пересчитала деньги и заметила недостачу 20 рублей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

О нехватке денег пассажирка сообщила кондуктору.

Похоже, что у нее и был расчет на невнимательных пассажиров, так как без слов извинений и дополнительных поисков мелочи в кондукторской сумке два десятчика тут же материализовались как из воздуха, — говорит горожанка.

Напомним, 3 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле не работала безналичная оплата проезда в автобусах и трамваях.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Деньги#Жалоба#Telegram#Извинения#Екатеринбург#Кондуктор#Инцидент#Безналичная оплата
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