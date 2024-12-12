Жительница Екатеринбурга пожаловалась на недостачу в маршрутке №48

Женщина рассказала, что она подала кондуктору 100 рублей. Та отдала пассажирке горсть монет в качестве сдачи. Екатеринбурженка пересчитала деньги и заметила недостачу 20 рублей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».