Жителям Свердловской области напомнили о правилах безопасности во время непогоды

Posted 12 декабря, 09:37
Published 12 декабря, 09:37
Modified 12 декабря, 09:37
Updated 12 декабря, 09:37
Так, свердловчанам рекомендуют не совершать турпоходы в лес и дальние поездки на личном автомобиле. Во время движения необходимо соблюдать внимательность, не превышать скорость и не делать резкие маневры, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Если планируется поездка за город, обязательно следует положить в автомобиль лопату, трос, топор, заряженный телефон, теплую одежду и термос с чаем. Эти предметы могут пригодиться в пути.
Пешеходам стоит избегать шатких конструкций, оборванных проводов, рекламных баннеров, а также осторожно ходить по снегу, под которым скрывается лед.
Напомним, снегопад начнется в регионе ближе к выходным 14 и 15 декабря 2024 года.