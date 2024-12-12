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Posted 12 декабря, 09:37

Published 12 декабря, 09:37

Modified 12 декабря, 09:37

Updated 12 декабря, 09:37

Метели и снегопады прогнозируются в Свердловской области

Жителям Свердловской области напомнили о правилах безопасности во время непогоды

12 декабря 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney.

Метели и снегопады прогнозируются в Свердловской области

В Свердловской области ожидаются снег и метели 13 декабря 2024 года. В связи с этим местным жителям напомнили о правилах безопасности.

Так, свердловчанам рекомендуют не совершать турпоходы в лес и дальние поездки на личном автомобиле. Во время движения необходимо соблюдать внимательность, не превышать скорость и не делать резкие маневры, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Если планируется поездка за город, обязательно следует положить в автомобиль лопату, трос, топор, заряженный телефон, теплую одежду и термос с чаем. Эти предметы могут пригодиться в пути.

Пешеходам стоит избегать шатких конструкций, оборванных проводов, рекламных баннеров, а также осторожно ходить по снегу, под которым скрывается лед.

Напомним, снегопад начнется в регионе ближе к выходным 14 и 15 декабря 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Пешеходы#Безопасность#Погода#Снегопад#Автомобиль#Предупреждение#Окружающая среда#Непогода#Природа#Екатеринбург#МЧС
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