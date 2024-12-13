11-летнюю девочку обнаружили мертвой в квартире в Екатеринбурге

Posted 13 декабря, 16:06
Published 13 декабря, 16:06
Modified 13 декабря, 16:08
Updated 13 декабря, 16:08
Труп ребенка был обнаружен около 14:00 в пятницу, 13 декабря, на улице Павла Шаманова. Предварительно девочка свела счеты с жизнью в своей комнате.
Точные обстоятельства трагедии пока не известны — в Следственном комитете информацию не комментируют. Известно лишь, что мать погибшей работает медиком.
Ранее в Дегтярске ученик 11 класса покончил с собой. Причиной предположительно стала травля в школе.