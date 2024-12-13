tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 16:06

Published 13 декабря, 16:06

Modified 13 декабря, 16:08

Updated 13 декабря, 16:08

В Екатеринбурге в квартире нашли мертвую 11-летнюю девочку

11-летнюю девочку обнаружили мертвой в квартире в Екатеринбурге

13 декабря 2024, 16:06
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге в квартире нашли мертвую 11-летнюю девочку

Ученица четвертого класса найден мертвой в комнате квартиры в Академическом районе Екатеринбурга. Школьница могла свести счеты с жизнью.

Труп ребенка был обнаружен около 14:00 в пятницу, 13 декабря, на улице Павла Шаманова. Предварительно девочка свела счеты с жизнью в своей комнате.

Точные обстоятельства трагедии пока не известны — в Следственном комитете информацию не комментируют. Известно лишь, что мать погибшей работает медиком.

Ранее в Дегтярске ученик 11 класса покончил с собой. Причиной предположительно стала травля в школе.

16-летняя девочка свела счеты с жизнью на Уралмаше в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге пересмотрят приговор банде, которая довела до суицида студентаРасследование подтвердило версию с суицидом тагильчанина Ильи Орлова в ТаиландеПодросток совершил самоубийство в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Следственный комитет#Ребенок#Девочка#Суицид#18+#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика