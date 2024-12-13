Администрация Нижнего Тагила изменила правила выдачи разрешения на воздушные работы

Posted 13 декабря, 15:41
Published 13 декабря, 15:41
Modified 13 декабря, 15:43
Updated 13 декабря, 15:43
Администрация Нижнего Тагила ввела новые правила выдачи разрешений на проведение разных видов воздушных работ. Сюда входят разрешения на полеты самолетов, прыжки с парашютом, демонстрации в воздухе, использование дронов (если они тяжелее 250 граммов), запуск привязанных аэростатов над городом, а также посадку и взлет на площадки, которые не указаны в навигационных документах.
Одновременно было отменено предыдущее постановление, регулировавшее аналогичные вопросы.
Ответственность за выполнение постановления была возложена на заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства и строительства — Егора Копысова.
Ранее Администрация Нижнего Тагила начинает поиски УК для ряда многоквартирных домов.