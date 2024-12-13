Администрация Нижнего Тагила изменила правила выдачи разрешения на воздушные работы

Администрация Нижнего Тагила ввела новые правила выдачи разрешений на проведение разных видов воздушных работ. Сюда входят разрешения на полеты самолетов, прыжки с парашютом, демонстрации в воздухе, использование дронов (если они тяжелее 250 граммов), запуск привязанных аэростатов над городом, а также посадку и взлет на площадки, которые не указаны в навигационных документах.