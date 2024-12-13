tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 15:41

Published 13 декабря, 15:41

Modified 13 декабря, 15:43

Updated 13 декабря, 15:43

Администрация Нижнего Тагила изменила правила выдачи разрешения на воздушные работы

Администрация Нижнего Тагила изменила правила выдачи разрешения на воздушные работы

13 декабря 2024, 15:41
Фото: 1MI.
11 декабря 2024 года администрация Нижнего Тагила утвердила новые правила выдачи разрешений на воздушные работы: полеты, прыжки с парашютом, демонстрации, использование дронов, запуск аэростатов и посадка на неподтвержденные площадки.

Администрация Нижнего Тагила ввела новые правила выдачи разрешений на проведение разных видов воздушных работ. Сюда входят разрешения на полеты самолетов, прыжки с парашютом, демонстрации в воздухе, использование дронов (если они тяжелее 250 граммов), запуск привязанных аэростатов над городом, а также посадку и взлет на площадки, которые не указаны в навигационных документах.

Одновременно было отменено предыдущее постановление, регулировавшее аналогичные вопросы.

Ответственность за выполнение постановления была возложена на заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства и строительства — Егора Копысова.

Ранее Администрация Нижнего Тагила начинает поиски УК для ряда многоквартирных домов.

Новый начальник управления горхозяйством назначен в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Евгений Куйвашев рассказал о прорывных проектах Свердловской областиИтоги прямой линии с губернатором Свердловской области Евгением КуйвашевымНа ремонт муниципального жилья в Нижнем Тагиле заложили более 50 миллионов
#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Администрация#Строительство#Правила#Дроны#Парашют#Полеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика