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Posted 13 декабря, 15:05

Published 13 декабря, 15:05

Modified 13 декабря, 15:07

Updated 13 декабря, 15:07

Администрация Нижнего Тагила начинает поиски УК для ряда многоквартирных домов

Администрация Нижнего Тагила начинает поиски УК для ряда многоквартирных домов

13 декабря 2024, 15:05
Фото: 1MI.
11 декабря 2024 года Администрация Нижнего Тагила сообщила о конкурсе на выбор управляющей организации для 9 многоквартирных домов.

Администрация города Нижний Тагил решила провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для нескольких многоквартирных домов. Задача этой инициативы — определить оптимальную организацию для управления следующими домами:

  • ул. Вязовская, д. 10;
  • ул. Джамбула, д. 45;
  • ул. Кузнецкого, д. 23;
  • ул. Первомайская, д. 66;
  • ул. Пирогова, д. 14;
  • ул. Питомник Горзеленхоза, д. 1;
  • ул. Ульяновская, дом 20 и 22;
  • ул. Ярославская, д. 10.

Организатором конкурса выступает Управление жилищного и коммунального хозяйства Нижнего Тагила. Следить за проведением всех необходимых действий поручено заместителю главы администрации Вячеславу Горячкину. Крайней датой завершения контрольных мероприятий установил 15 апреля следующего года.

Напомним, что ранее в Красноуфимске управляющая организация неправомерно включила в счета-квитанции плату за услуги по содержанию и ремонту общего имущества с учётом налога на добавленную стоимость.

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