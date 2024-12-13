Администрация Нижнего Тагила начинает поиски УК для ряда многоквартирных домов

Posted 13 декабря, 15:05
Published 13 декабря, 15:05
Modified 13 декабря, 15:07
Updated 13 декабря, 15:07
Администрация города Нижний Тагил решила провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для нескольких многоквартирных домов. Задача этой инициативы — определить оптимальную организацию для управления следующими домами:
Организатором конкурса выступает Управление жилищного и коммунального хозяйства Нижнего Тагила. Следить за проведением всех необходимых действий поручено заместителю главы администрации Вячеславу Горячкину. Крайней датой завершения контрольных мероприятий установил 15 апреля следующего года.
Напомним, что ранее в Красноуфимске управляющая организация неправомерно включила в счета-квитанции плату за услуги по содержанию и ремонту общего имущества с учётом налога на добавленную стоимость.