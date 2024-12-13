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Posted 13 декабря, 06:14

Published 13 декабря, 06:14

Modified 13 декабря, 06:14

Updated 13 декабря, 06:14

Автоинспекторы оказали помощь двум водителям на Курганской трассе

Автоинспекторы оказали помощь двум водителям на Курганской трассе

13 декабря 2024, 06:14
Фото: 1MI.
Сотрудники ГАИ помогли водителям на трассе Екатеринбург — Курган. Оба случая произошли 11 декабря 2024 года.

Автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ, который стоял на обочине дороги. Выяснилось, что у машины отвалилось одно колесо, в связи с чем водитель попросил помочь ему. Сотрудники автоинспекции помогли поставить его на место, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

По словам автомобилиста, он ехал в сторону Каменска-Уральского и в какой-то момент обратил внимание, что одно колесо болтается. Он остановился и включил аварийную сигнализацию, однако у него не оказалось нужного инструмента.

Позднее на этой же трассе остановилась молодая пара. После того, как они вышли из автомобиля, у него самопроизвольно захлопнулась дверь. Самостоятельно открыть у них не получилось. Сотрудники ГАИ посадили пару в свой автомобиль и вскоре сумели открыть дверь машины.

Напомним, в Свердловской области местным жителям удалось спасти пеликана, который вмерз в лед.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Помощь#ГАИ#Автомобиль#Трасса#ВАЗ#Колесо#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Автоинспекторы
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