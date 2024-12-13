Автоинспекторы оказали помощь двум водителям на Курганской трассе

Позднее на этой же трассе остановилась молодая пара. После того, как они вышли из автомобиля, у него самопроизвольно захлопнулась дверь. Самостоятельно открыть у них не получилось. Сотрудники ГАИ посадили пару в свой автомобиль и вскоре сумели открыть дверь машины.