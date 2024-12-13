Автоинспекторы оказали помощь двум водителям на Курганской трассе

Posted 13 декабря, 06:14
Published 13 декабря, 06:14
Modified 13 декабря, 06:14
Updated 13 декабря, 06:14
Автоинспекторы заметили автомобиль ВАЗ, который стоял на обочине дороги. Выяснилось, что у машины отвалилось одно колесо, в связи с чем водитель попросил помочь ему. Сотрудники автоинспекции помогли поставить его на место, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
По словам автомобилиста, он ехал в сторону Каменска-Уральского и в какой-то момент обратил внимание, что одно колесо болтается. Он остановился и включил аварийную сигнализацию, однако у него не оказалось нужного инструмента.
Позднее на этой же трассе остановилась молодая пара. После того, как они вышли из автомобиля, у него самопроизвольно захлопнулась дверь. Самостоятельно открыть у них не получилось. Сотрудники ГАИ посадили пару в свой автомобиль и вскоре сумели открыть дверь машины.
Напомним, в Свердловской области местным жителям удалось спасти пеликана, который вмерз в лед.