Банановая кожура превратила дом в цветник: этот настой оживил даже чахлые растения

Проводите такую подкормку примерно раз в месяц, а также соблюдайте основные правила ухода за цветами зимой: сократите частоту полива, используйте только теплую отстоянную воду, уберите растения подальше от сквозняков и время от время устраивайте им душ, опрыскивая из пульверизатора. И тогда ваши зеленые любимцы без труда переживут зимние месяцы, радуя вас своим видом и энергией на протяжении всего года.