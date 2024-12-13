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Posted 13 декабря, 15:41

Published 13 декабря, 15:41

Modified 13 декабря, 15:43

Updated 13 декабря, 15:43

Банановая кожура превратила дом в цветник: этот настой оживил даже чахлые растения

Банановая кожура превратила дом в цветник: этот настой оживил даже чахлые растения

13 декабря 2024, 15:41
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Зимой комнатным растениям не хватает солнца, а воздух в квартирах становится сухим из-за отопления. Поддержать их жизненные силы поможет прекрасная подкормка из банановой кожуры.

Количество подкормок в зимнее время можно уменьшить, однако поддержка растениям все равно требуется. Вы можете использовать специальные удобрения, купленные в магазине, а можете приготовить натуральную подкормку, которая точно понравится вашим гераням, фиалкам и фикусам.

Бананы богаты витаминами, поэтому растения после такой подкормки будут хорошо цвести и меньше болеть. Это удобрение можно приготовить двумя способами, — пишет автор канала «Антонов сад».
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Возьмите кожуру от десяти бананов, нарежьте ее на мелкие кусочки и высушите на противне. Когда шкурки станут жесткими, измельчите их в кофемолке. У вас должен получиться порошок темно-коричневого цвета.

Насыпьте небольшую щепотку в цветочный грунт, а затем полейте растение. Банановая кожура богата калием, а также другими необходимыми микроэлементами — магнием, железом, азотом и другими.

И это еще не все сюрпризы! Дело в том, что бананы с пальм снимают зелеными, а для их дозревания опрыскивают гормонами роста, которые накапливает кожура. Так что вместе с банановой подкормкой цветы получат мощный толчок для роста и развития.

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Проводите такую подкормку примерно раз в месяц, а также соблюдайте основные правила ухода за цветами зимой: сократите частоту полива, используйте только теплую отстоянную воду, уберите растения подальше от сквозняков и время от время устраивайте им душ, опрыскивая из пульверизатора. И тогда ваши зеленые любимцы без труда переживут зимние месяцы, радуя вас своим видом и энергией на протяжении всего года.

Ранее стало известно, как приготовить для цветов ценную подкормку из пищевых отходов.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Растения#Подкормка#Дом и сад#КЦ#Уход за растениями#Микроэлементы#Калий#Домашние цветы#Банановая кожура
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