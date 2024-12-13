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Posted 13 декабря, 09:09

Published 13 декабря, 09:09

Modified 13 декабря, 09:09

Updated 13 декабря, 09:09

Детские сады в Дегтярске находятся под угрозой закрытия

Детские сады в Дегтярске находятся под угрозой закрытия

13 декабря 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney.
В Дегтярске появилась угроза закрытия детских садов из-за проблем с деньгами. Также у родителей детей возникли вопросы по поводу медицинских документов сотрудников.

Так, родителей интересует законность получения паспорта здоровья сотрудников дошкольных учреждений. Кроме того, у местной поликлиники нет лицензии на медосмотры, рассказал глава штаба «Народный фронт» Вадим Савин ВКонтакте.

Помимо вышеуказанных проблем есть также сложности с питанием. Родители рассказали, что администрация населенного пункта выделила бюджет, не учитывая при этом инфляцию, поэтому сейчас денег на питание уже нет.

Из-за нехватки финансов в детсадах отменили второй завтрак, а также подарки к Новому году.

Напомним, в 2025 году в Качканаре планируют закрыть два детских сада из-за нехватки детей.

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