Детские сады в Дегтярске находятся под угрозой закрытия

Posted 13 декабря, 09:09
Published 13 декабря, 09:09
Modified 13 декабря, 09:09
Updated 13 декабря, 09:09
Так, родителей интересует законность получения паспорта здоровья сотрудников дошкольных учреждений. Кроме того, у местной поликлиники нет лицензии на медосмотры, рассказал глава штаба «Народный фронт» Вадим Савин ВКонтакте.
Помимо вышеуказанных проблем есть также сложности с питанием. Родители рассказали, что администрация населенного пункта выделила бюджет, не учитывая при этом инфляцию, поэтому сейчас денег на питание уже нет.
Из-за нехватки финансов в детсадах отменили второй завтрак, а также подарки к Новому году.
Напомним, в 2025 году в Качканаре планируют закрыть два детских сада из-за нехватки детей.