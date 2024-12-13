Дорогая, громоздкая и неудобная: 5 мифов о посудомойке, в которые все верят

Действительно, если у вас стоит полноразмерная посудомойка старого образца, то вам придется долго копить посуду, чтобы запустить ее. Чисто теоретически можно, конечно, прополоскать пару тарелок и несколько чашек, однако в этом случае счета за электричество в конце месяца заставят вас схватиться за сердце.