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Posted 13 декабря, 12:57

Published 13 декабря, 12:57

Modified 13 декабря, 12:59

Updated 13 декабря, 12:59

Дорогая, громоздкая и неудобная: 5 мифов о посудомойке, в которые все верят

Дорогая, громоздкая и неудобная: 5 мифов о посудомойке, в которые все верят

13 декабря 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Предположим, вам надоело постоянно возиться с горой тарелок и кастрюль и вы задумываетесь о приобретении посудомоечной машины. Думаете месяц, второй, год… Что же вас удерживает от покупки? Скорее всего — распространенные мифы и страшилки от владельцев посудомоек. Но все ли они реальны?

Миф 1: маленькие посудомойки неэффективны, а большую мне негде ставить

Это миф 20-летней давности, сохранившийся со времен первых посудомоек. Тогда на отечественном рынке появились европейские бренды, которые действительно выпускали в основном полноразмерные машины с большим набором функций. Мини-модели производились по остаточному принципу и не отличались ни качеством, ни функциональностью, пишет в своем обзоре автор канала «Стеклянная сказка».

Однако сегодня можно купить небольшую компактную машину, которая поместится даже на кухне в «хрущевке», отлично отмоет любые загрязнения и к тому же будет весьма экономной.

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Миф 2: нужно покупать европейские посудомойки — они самые качественные

Покупая модель европейской фирмы, вы, по сути, просто переплатите за бренд. И не факт, что громкое имя себя оправдает.

Смысла переплачивать за бренд уже нет никакого. Об этом прекрасно знают покупатели посудомоек одной известной марки, сделанных в Турции, у которых ровно через 6 месяцев начинает течь бак и отказывает электроника, — говорится в статье.

Погоня за качественной техникой «из Европы» бесполезна еще и потому, что многие компании давно вынесли производства за пределы своих стран в КНР, Корею и Вьетнам. И приобретенная втридорога посудомойка Bosch, скорее всего, приехала к вам из китайской провинции Чжуншань, а вовсе не из Берлина.

Миф 3: в хорошей посудомойке должно быть много программ

Если при выборе посудомоечной машины вы считаете количество установленных программ, то подумайте, какие из них вы будете реально использовать.

Максимальное количество программ, которое я видел на посудомойках — 11! Согласен, впечатляет, только есть один вопрос: зачем? Все равно в процессе эксплуатации больше 5-6 не пользуешься, — пишет автор «Стеклянной сказки».
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А скорее всего вам потребуется всего лишь четыре программы:

  • Экономичная программа. Идеальна для повседневной посуды, когда требуется минимальное количество воды и энергии.
  • Интенсивная мойка. Подходит для сильно загрязненной посуды, кастрюль и сковородок. Здесь используется более высокая температура и давление воды.
  • Быстрая мойка. Хороша для ситуаций, когда нужно быстро вымыть небольшое количество посуды с легкими загрязнениями.
  • Деликатная программа. Для хрупкой посуды и стекла, где требуется бережное обращение и низкая температура.

Одним словом, если ваша семья не состоит из 20 человек и вы не являетесь владельцем кафе или ресторана, смело покупайте посудомойку с минимальным набором функций.

Скорее всего, вы будете пользоваться лишь 3-4 программами посудомойкиСкорее всего, вы будете пользоваться лишь 3-4 программами посудомойки
Скорее всего, вы будете пользоваться лишь 3-4 программами посудомойки. Фото: Изображение Midjourney

Миф 4: перед загрузкой нужно долго очищать и готовить посуду — быстрее вымыть руками

Еще один миф из прошлого, когда у посудомоечных машин еще не было эффективного фильтра первичной очистки. В современных моделях эта задача удачно решена и высокоэффективные сетчатые фильтры, установленные в поддоне, эффективно задерживают даже крупные куски пищи.

Более того, как уверяют эксперты Роскачества, ополаскивая тарелки перед посудомойкой, вы делаете только хуже.

Моющему средству нужно за что-то «зацепиться» во время цикла, поэтому, если вы сначала ополоснете посуду, средство будет менее эффективным, — говорится в материале национальной системы мониторинга качества.

Миф 5: посудомойку нужно загружать полностью — иначе выходит слишком дорого

Действительно, если у вас стоит полноразмерная посудомойка старого образца, то вам придется долго копить посуду, чтобы запустить ее. Чисто теоретически можно, конечно, прополоскать пару тарелок и несколько чашек, однако в этом случае счета за электричество в конце месяца заставят вас схватиться за сердце.

Но в современных бытовых гаджетах есть функция неполной загрузки, пользоваться которой очень удобно и выгодно с точки зрения энергозатрат.

Итак, посудомоечная машина может стать полезным дополнением в доме, особенно если вы цените время и комфорт.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Бытовая техника#Кухня#Мифы#Дом и сад#КЦ#Уход за посудой#Посудомойка
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