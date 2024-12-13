Дорогая, громоздкая и неудобная: 5 мифов о посудомойке, в которые все верят

Posted 13 декабря, 12:57
Published 13 декабря, 12:57
Modified 13 декабря, 12:59
Updated 13 декабря, 12:59
Это миф 20-летней давности, сохранившийся со времен первых посудомоек. Тогда на отечественном рынке появились европейские бренды, которые действительно выпускали в основном полноразмерные машины с большим набором функций. Мини-модели производились по остаточному принципу и не отличались ни качеством, ни функциональностью, пишет в своем обзоре автор канала «Стеклянная сказка».
Однако сегодня можно купить небольшую компактную машину, которая поместится даже на кухне в «хрущевке», отлично отмоет любые загрязнения и к тому же будет весьма экономной.
Покупая модель европейской фирмы, вы, по сути, просто переплатите за бренд. И не факт, что громкое имя себя оправдает.
Смысла переплачивать за бренд уже нет никакого. Об этом прекрасно знают покупатели посудомоек одной известной марки, сделанных в Турции, у которых ровно через 6 месяцев начинает течь бак и отказывает электроника, — говорится в статье.
Погоня за качественной техникой «из Европы» бесполезна еще и потому, что многие компании давно вынесли производства за пределы своих стран в КНР, Корею и Вьетнам. И приобретенная втридорога посудомойка Bosch, скорее всего, приехала к вам из китайской провинции Чжуншань, а вовсе не из Берлина.
Если при выборе посудомоечной машины вы считаете количество установленных программ, то подумайте, какие из них вы будете реально использовать.
Максимальное количество программ, которое я видел на посудомойках — 11! Согласен, впечатляет, только есть один вопрос: зачем? Все равно в процессе эксплуатации больше 5-6 не пользуешься, — пишет автор «Стеклянной сказки».
А скорее всего вам потребуется всего лишь четыре программы:
Одним словом, если ваша семья не состоит из 20 человек и вы не являетесь владельцем кафе или ресторана, смело покупайте посудомойку с минимальным набором функций.
Еще один миф из прошлого, когда у посудомоечных машин еще не было эффективного фильтра первичной очистки. В современных моделях эта задача удачно решена и высокоэффективные сетчатые фильтры, установленные в поддоне, эффективно задерживают даже крупные куски пищи.
Более того, как уверяют эксперты Роскачества, ополаскивая тарелки перед посудомойкой, вы делаете только хуже.
Моющему средству нужно за что-то «зацепиться» во время цикла, поэтому, если вы сначала ополоснете посуду, средство будет менее эффективным, — говорится в материале национальной системы мониторинга качества.
Действительно, если у вас стоит полноразмерная посудомойка старого образца, то вам придется долго копить посуду, чтобы запустить ее. Чисто теоретически можно, конечно, прополоскать пару тарелок и несколько чашек, однако в этом случае счета за электричество в конце месяца заставят вас схватиться за сердце.
Но в современных бытовых гаджетах есть функция неполной загрузки, пользоваться которой очень удобно и выгодно с точки зрения энергозатрат.
Итак, посудомоечная машина может стать полезным дополнением в доме, особенно если вы цените время и комфорт.
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