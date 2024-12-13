Экс-сотрудник полиции в Екатеринбурге останется в СИЗО на два месяца за убийства

Posted 13 декабря, 09:45
Published 13 декабря, 09:45
Modified 13 декабря, 09:45
Updated 13 декабря, 09:45
Соболь пробудет под арестом до 21 февраля 2025 года. Обвиняемый обжаловал судебное решение, однако его оставили без изменений, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Напомним, Соболь содержится под стражей по обвинению в совершении убийств вместе с соучастниками в 2000 году. Во время службы в милиции в 90-х годах он незаконно распространял наркотики и убил двух молодых людей, заподозрив их в торговле запрещенными веществами.
Бывшего начальника отдела борьбы с наркотиками вычислили и задержали в 2024 году.