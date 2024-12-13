Экс-сотрудник полиции в Екатеринбурге останется в СИЗО на два месяца за убийства

Напомним, Соболь содержится под стражей по обвинению в совершении убийств вместе с соучастниками в 2000 году. Во время службы в милиции в 90-х годах он незаконно распространял наркотики и убил двух молодых людей, заподозрив их в торговле запрещенными веществами.