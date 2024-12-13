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Posted 13 декабря, 09:45

Published 13 декабря, 09:45

Modified 13 декабря, 09:45

Updated 13 декабря, 09:45

Экс-сотрудник полиции в Екатеринбурге останется в СИЗО на два месяца за убийства

Экс-сотрудник полиции в Екатеринбурге останется в СИЗО на два месяца за убийства

13 декабря 2024, 09:45
Фото: 1MI.
Бывшего сотрудника полиции Владислава Соболя в Екатеринбурге оставили в СИЗО на два месяца за совершенные убийства 24 года назад.

Соболь пробудет под арестом до 21 февраля 2025 года. Обвиняемый обжаловал судебное решение, однако его оставили без изменений, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Напомним, Соболь содержится под стражей по обвинению в совершении убийств вместе с соучастниками в 2000 году. Во время службы в милиции в 90-х годах он незаконно распространял наркотики и убил двух молодых людей, заподозрив их в торговле запрещенными веществами.

Бывшего начальника отдела борьбы с наркотиками вычислили и задержали в 2024 году.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Задержанный#Наркотики#Преступление#СИЗО#18+#Екатеринбург#Инцидент#Убийства
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