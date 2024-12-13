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Posted 13 декабря, 14:22

Published 13 декабря, 14:22

Modified 13 декабря, 14:24

Updated 13 декабря, 14:24

Химию вынесла на помойку и купила 20 пачек этого порошка: дома всегда чисто и уютно

Химию вынесла на помойку и купила 20 пачек этого порошка: дома всегда чисто и уютно

13 декабря 2024, 14:22
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Если вы ищете способ сэкономить на бытовой химии, то попробуйте использовать кальцинированную соду. Для многих хозяек этот копеечный порошок стал настоящей находкой.

Зачем в быту нужна кальцинированная сода

Кальцинированная сода, или карбонат натрия, — это без преувеличения настоящая находка для тех, кто ценит чистоту и порядок. Она широко используется в быту для решения самых разных задач. Например, ее применяют для стирки, уборки, а также в качестве средства для удаления накипи.

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Что можно почистить кальцинированной содой

  • Удаление жирных пятен: Кальцинированная сода прекрасно справляется с жирными пятнами на кухонных поверхностях и даже на одежде.
  • Чистка сантехники. Раствор соды быстро и эффективно удаляет известковый налет и ржавчину в ванной.
  • Мытье посуды. При добавлении в мыльный раствор соды ваша посуда станет блестеть, а сложные пятна уйдут легко и непринужденно.
  • Стирка. Добавление соды к порошку сделает вещи мягче и избавит от неприятных запахов.
Для ручной стирки: добавьте 2 ст. ложки соды на таз горячей воды. В машинке: сода в паре с хозяйственным мылом удаляет пятна и делает вещи мягкими, — такой совет дает эксперт по домоводству Марина Жукова.
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Безопасна ли кальцинированная сода

Но безопасно ли это вещество? В небольших количествах сода не представляет угрозы здоровью, но с ней важно обращаться аккуратно, избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Используйте перчатки при работе, чтобы минимизировать контакт с кожей.

Где хранить кальцинированную соду

Для того чтобы кальцинированная сода не потеряла свои свойства, храните ее в сухом прохладном месте, вдали от продуктов и в плотно закрытой упаковке.

Ранее эксперты по домоводству назвали места, в которых забывают убираться даже самые чистоплотные хозяйки.

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