Химию вынесла на помойку и купила 20 пачек этого порошка: дома всегда чисто и уютно

Кальцинированная сода, или карбонат натрия, — это без преувеличения настоящая находка для тех, кто ценит чистоту и порядок. Она широко используется в быту для решения самых разных задач. Например, ее применяют для стирки, уборки, а также в качестве средства для удаления накипи.