Химию вынесла на помойку и купила 20 пачек этого порошка: дома всегда чисто и уютно

Posted 13 декабря, 14:22
Published 13 декабря, 14:22
Modified 13 декабря, 14:24
Updated 13 декабря, 14:24
Кальцинированная сода, или карбонат натрия, — это без преувеличения настоящая находка для тех, кто ценит чистоту и порядок. Она широко используется в быту для решения самых разных задач. Например, ее применяют для стирки, уборки, а также в качестве средства для удаления накипи.
Для ручной стирки: добавьте 2 ст. ложки соды на таз горячей воды. В машинке: сода в паре с хозяйственным мылом удаляет пятна и делает вещи мягкими, — такой совет дает эксперт по домоводству Марина Жукова.
Но безопасно ли это вещество? В небольших количествах сода не представляет угрозы здоровью, но с ней важно обращаться аккуратно, избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Используйте перчатки при работе, чтобы минимизировать контакт с кожей.
Для того чтобы кальцинированная сода не потеряла свои свойства, храните ее в сухом прохладном месте, вдали от продуктов и в плотно закрытой упаковке.
Ранее эксперты по домоводству назвали места, в которых забывают убираться даже самые чистоплотные хозяйки.