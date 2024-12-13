Имплантация всего ряда зубов на четырех «корнях»

Во-первых, это экономия времени и средств. Установка четырех имплантатов требует меньше времени, а значит, и меньше затрат на лечение. Во-вторых, процедура значительно уменьшает количество визитов к стоматологу. Она разработана с учетом долговечности и надежности конструкции. При правильном уходе и регулярном посещении стоматолога, такие имплантаты могут служить десятилетиями, что делает их экономически выгодным решением в долгосрочной перспективе. Важно отметить, что современные технологии и материалы, используемые в имплантологии, значительно повышают уровень их прочности и устойчивости к механическим повреждениям. Таким образом, пациенты могут не только восстановить свою улыбку, но и быть уверенными в том, что она прослужит долго.