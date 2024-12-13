Из окно не дует даже в сильную метель: со сквозняками справилась обычная бумага

Posted 13 декабря, 10:52
Published 13 декабря, 10:52
Modified 13 декабря, 10:54
Updated 13 декабря, 10:54
Утепление пластиковых окон с помощью обычной или туалетной бумаги сегодня не самый распространенный метод, однако он чрезвычайно эффективен для повышения теплоизоляции. Попробуйте воспользоваться этим трюком времен СССР и заделать щели бумагой.
Вы можете воспользоваться обычной офисной бумагой, однако намного эффективнее применять туалетную — она мягкая, хорошо рвется и размокает. Прежде чем производить утепление, тщательно очистите раму окна и стекло. Убедитесь, что на них нет пыли, грязи или остатков старого герметика, так как это может ухудшить изоляцию.
Нарвите бумагу на небольшие кусочки, залейте водой так, чтобы она полностью покрыла обрывки. Оставьте бумагу набухать, после чего перемешайте палочкой до получения однородной пластичной массы, — такой совет дает портал «Хибины».
Далее все очень просто: отожмите бумагу и заделайте приготовленной массой все щели в рамах. Она очень быстро высохнет и надежно законопатит все проблемные места. Вы сможете убедиться в этом сами: просто поднесите свечу к окну и вы увидите, что пламя не колеблется, а горит ровно и ярко.
Многие хозяйки опасаются, что закупоренные бумагой окна выглядят неэстетично, однако это не так — белая бумажная масса практически сливается с пластиком. Пожалуй, единственный минус этого метода — окна нельзя открывать, так как утеплитель выпадет. Поэтому используйте данный метод только на тех окнах, которые будут плотно закрыты всю зиму.
Также помните, что этот способ не является долговечным. Влага и конденсат могут испортить бумагу, поэтому в течение зимы процесс, возможно придется повторить.
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