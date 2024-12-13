Из окно не дует даже в сильную метель: со сквозняками справилась обычная бумага

Далее все очень просто: отожмите бумагу и заделайте приготовленной массой все щели в рамах. Она очень быстро высохнет и надежно законопатит все проблемные места. Вы сможете убедиться в этом сами: просто поднесите свечу к окну и вы увидите, что пламя не колеблется, а горит ровно и ярко.