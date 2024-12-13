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Posted 13 декабря, 08:31

Published 13 декабря, 08:31

Modified 13 декабря, 08:33

Updated 13 декабря, 08:33

Куда сообщить о нерасчищенных дорогах в Свердловской области

Куда сообщить о нерасчищенных дорогах в Свердловской области

13 декабря 2024, 08:31
Фото: 1MI.
Жителям Свердловской области рассказали, куда они могут обратиться в случае, если заметили нерасчищенные от снега дороги.

Самый первый способ — это воспользоваться платформой обратной связи на «Госуслугах». Кроме того, можно зайти в госпаблики региона и оставить свою заявку там, сообщили в департаменте информполитики региона.

При возникновении вопросов, касающихся федеральных трасс — Пермский, Тюменский, Челябинский и Курганский тракты — нужно звонить по номеру 8-800-200-63-06 в «Уралуправтодор».

С трассами, относящимися к региону, можно обратиться в региональный управтодор — +7 (343) 261-79-83.

Еще один вариант — обратиться в городскую ЕДДС.

В связи со снегопадом, который случился в ночь на 13 декабря, около 300 единиц техники выехали на региональные дороги. По информации Управтодора, за ночь выпало около 5 сантиметров снега.

Ранее жителей Свердловской области предупредили о возможных опасностях на дорогах в связи со снегопадами.

#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Снег#Погода#Жалоба#Обращение#Сообщение#Екатеринбург#Пригода
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