Куда сообщить о нерасчищенных дорогах в Свердловской области

Posted 13 декабря, 08:31
Published 13 декабря, 08:31
Modified 13 декабря, 08:33
Updated 13 декабря, 08:33
Самый первый способ — это воспользоваться платформой обратной связи на «Госуслугах». Кроме того, можно зайти в госпаблики региона и оставить свою заявку там, сообщили в департаменте информполитики региона.
При возникновении вопросов, касающихся федеральных трасс — Пермский, Тюменский, Челябинский и Курганский тракты — нужно звонить по номеру 8-800-200-63-06 в «Уралуправтодор».
С трассами, относящимися к региону, можно обратиться в региональный управтодор — +7 (343) 261-79-83.
Еще один вариант — обратиться в городскую ЕДДС.
В связи со снегопадом, который случился в ночь на 13 декабря, около 300 единиц техники выехали на региональные дороги. По информации Управтодора, за ночь выпало около 5 сантиметров снега.
Ранее жителей Свердловской области предупредили о возможных опасностях на дорогах в связи со снегопадами.