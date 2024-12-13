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Posted 13 декабря, 05:48

Published 13 декабря, 05:48

Modified 13 декабря, 05:50

Updated 13 декабря, 05:50

Малая часть россиян знает свои права: 10 вопросов про Конституцию России

Малая часть россиян знает свои права: 10 вопросов про Конституцию России

13 декабря 2024, 05:48
Фото: 1MI.
12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. Каждый россиянин учил в школе законы своей страны, но знаете ли вы их на самом деле? Помните ли о своих правах и обязанностях? Если хотите проверить свои знания и узнать интересные факты о главном документе страны, то вперед к тесту!
Тест: Насколько хорошо ты знаешь Конституцию РФ?
Тест
Фото: 1MI

12 декабря — значимая дата для всех нас, ведь именно в этот день отмечается День Конституции Российской Федерации. Этот документ является основой нашего государства, определяя его устройство и давая определенные гарантии гражданам страны. Для многих жителей страны — это прекрасный повод вспомнить о своих правах, а также об истории России.

Знаете ли вы, насколько хорошо вы ориентируетесь в главном законе своей страны? Возможно, вам кажется, что вы все знаете, но всегда есть место новым открытиям. Пройдя наш тест, вы сможете не только проверить свои знания, но и узнать интересные факты о Конституции РФ.

Присоединяйтесь к нам и проверьте себя!

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