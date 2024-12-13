Малая часть россиян знает свои права: 10 вопросов про Конституцию России

Тест: Насколько хорошо ты знаешь Конституцию РФ?

12 декабря — значимая дата для всех нас, ведь именно в этот день отмечается День Конституции Российской Федерации. Этот документ является основой нашего государства, определяя его устройство и давая определенные гарантии гражданам страны. Для многих жителей страны — это прекрасный повод вспомнить о своих правах, а также об истории России.

Знаете ли вы, насколько хорошо вы ориентируетесь в главном законе своей страны? Возможно, вам кажется, что вы все знаете, но всегда есть место новым открытиям. Пройдя наш тест, вы сможете не только проверить свои знания, но и узнать интересные факты о Конституции РФ.

Присоединяйтесь к нам и проверьте себя!