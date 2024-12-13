«Машину всю разворотило». Массовое ДТП произошло на Пархоменко-Победы в Тагиле

В Тагиле произошло массовое ДТП с пострадавшими на перекрестке Пархоменко-Победы

Вечером в пятницу, 13 декабря, ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на перекрестке улиц Пархоменко и Победы. На месте работают медики и спасатели.