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Posted 13 декабря, 16:30

Published 13 декабря, 16:30

Modified 13 декабря, 16:32

Updated 13 декабря, 16:32

В Тагиле произошло массовое ДТП с пострадавшими на перекрестке Пархоменко-Победы

«Машину всю разворотило». Массовое ДТП произошло на Пархоменко-Победы в Тагиле

13 декабря 2024, 16:30
Фото: 1MI.

В Тагиле произошло массовое ДТП с пострадавшими на перекрестке Пархоменко-Победы

Вечером в пятницу, 13 декабря, ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на перекрестке улиц Пархоменко и Победы. На месте работают медики и спасатели.

Машины столкнулись в районе кинотеатра «Красногвардеец», пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на свою подписчицу.

Сегодня, около часа назад на перекрестке улиц Победы — Пархоменко, в районе кинотеатра «Красногвардеец» произошло серьезное ДТП. Имеются пострадавшие. Машину всю разворотило, — сообщила женщина.

Предварительно в ДТП есть пострадавшие. На место ЧП приехали медики, спасатели и представители ГАИ. Движение на данном участке дороги сильно затруднено.

Накануне, 12 декабря, нетрезвый водитель иномарки не справился с управлением и врезался в снегоуборочный КАМАЗ.

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