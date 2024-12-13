«Машину всю разворотило». Массовое ДТП произошло на Пархоменко-Победы в Тагиле

Posted 13 декабря, 16:30
Published 13 декабря, 16:30
Modified 13 декабря, 16:32
Updated 13 декабря, 16:32
Машины столкнулись в районе кинотеатра «Красногвардеец», пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на свою подписчицу.
Сегодня, около часа назад на перекрестке улиц Победы — Пархоменко, в районе кинотеатра «Красногвардеец» произошло серьезное ДТП. Имеются пострадавшие. Машину всю разворотило, — сообщила женщина.
Предварительно в ДТП есть пострадавшие. На место ЧП приехали медики, спасатели и представители ГАИ. Движение на данном участке дороги сильно затруднено.
Накануне, 12 декабря, нетрезвый водитель иномарки не справился с управлением и врезался в снегоуборочный КАМАЗ.