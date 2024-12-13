Молодые люди подрались и устроили резню в подъезде на Вторчермете в Екатеринбурге

Posted 13 декабря, 04:44
Published 13 декабря, 04:44
Modified 13 декабря, 04:44
Updated 13 декабря, 04:44
По словам очевидцев, в подъезде после драки остались следы от обуви, кровь и осколки разбитой бутылки, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Также один из местных жителей рассказал, что драку устроили наркозависимые молодые люди из-за девушки.
Напомним, 1 декабря 2024 года в Солнечном районе в Екатеринбурге на парковке устроили драку две женщины. При этом рядом с ними были их дети.