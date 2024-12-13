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Posted 13 декабря, 04:44

Published 13 декабря, 04:44

Modified 13 декабря, 04:44

Updated 13 декабря, 04:44

Молодые люди подрались и устроили резню в подъезде на Вторчермете в Екатеринбурге

Молодые люди подрались и устроили резню в подъезде на Вторчермете в Екатеринбурге

13 декабря 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге молодые люди устроили между собой потасовку в подъезде дома на Вторчермете.

По словам очевидцев, в подъезде после драки остались следы от обуви, кровь и осколки разбитой бутылки, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также один из местных жителей рассказал, что драку устроили наркозависимые молодые люди из-за девушки.

Напомним, 1 декабря 2024 года в Солнечном районе в Екатеринбурге на парковке устроили драку две женщины. При этом рядом с ними были их дети.

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