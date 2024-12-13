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Posted 13 декабря, 10:45

Published 13 декабря, 10:45

Modified 13 декабря, 10:45

Updated 13 декабря, 10:45

На уборку снега в Свердловской области вышла 301 машина

На уборку снега в Свердловской области вышла 301 машина

13 декабря 2024, 10:45
Фото: 1MI.
В Свердловской области коммунальщики стали чистить дороги от выпавшего снега 13 декабря 2024 года.

За минувшую ночь в регионе выпало 5 сантиметров снежного покрова, в связи с чем несколько сотен техники вышли на дороги, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Всего ожидается до 7 сантиметров снега. За обстановкой на дорогах следят 57 специальных пунктов контроля. Они отслеживают наличие льда и снега на дорогах.

Напомним, ночью 13 декабря снегопад также начался в Нижнем Тагиле, в связи с чем на улицы вышли снегоуборочные машины.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Снегопад#Техника#Коммунальщики#Дороги#Зима#Уборка снега#Екатеринбург#Департамент информполитики
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