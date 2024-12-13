На уборку снега в Свердловской области вышла 301 машина

Posted 13 декабря, 10:45
Published 13 декабря, 10:45
Modified 13 декабря, 10:45
Updated 13 декабря, 10:45
За минувшую ночь в регионе выпало 5 сантиметров снежного покрова, в связи с чем несколько сотен техники вышли на дороги, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Всего ожидается до 7 сантиметров снега. За обстановкой на дорогах следят 57 специальных пунктов контроля. Они отслеживают наличие льда и снега на дорогах.
Напомним, ночью 13 декабря снегопад также начался в Нижнем Тагиле, в связи с чем на улицы вышли снегоуборочные машины.