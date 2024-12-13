Неадекватный свердловчанин «заминировал» жилые дома

Posted 13 декабря, 13:53
Published 13 декабря, 13:53
Modified 13 декабря, 13:55
Updated 13 декабря, 13:55
В Красноуфимске силовые структуры поймали 25-летнего молодого человека, который разложил пугающие коробки с орфографически неверными надписями «терракт». На подозрительных объектах также были световые диоды, дающие основание думать, что это бомба.
В результате инцидента пришлось в срочном порядке эвакуировать порядка 40 человек из двух ближайших домов. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранительные органы, Росгвардия и даже служебная собака по имени Эмир.
При задержании молодого человека, он обливал свое лицо белой краской. Позже выяснилось, что потенциальный террорист наблюдается у психиатра и является инвалидном второй группы, сообщает Ural Mash.
Коробки, вызвавшие тревогу, по предварительной информации, оказались муляжами. Тем не менее, в целях безопасности полиция временно отключила подачу газа в близлежащие дома.
Ранее 8-классник из Екатеринбурга сообщил о бомбе в школе, чтобы не писать контрольную работу.