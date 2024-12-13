Нетрезвый мужчина протаранил снегоуборщик в Нижнем Тагиле

Posted 13 декабря, 15:23
Published 13 декабря, 15:23
Modified 13 декабря, 15:25
Updated 13 декабря, 15:25
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в четверг, 12 декабря, пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на местное ГАИ.
Иномаркой управлял 44-летний мужчина — он был нетрезв. За рулем снегоуборщика находился 55-летний дорожник. В результате аварии никто не пострадал, однако машину у виновника происшествия изъяли и отправили на спецстоянку.
Наказание за вождение в пьяном виде по российскому законодательству предусмотрено суровое: лишение прав на 1,5 года, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
На Тюменском тракте произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств.