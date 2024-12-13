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Posted 13 декабря, 15:23

Published 13 декабря, 15:23

Modified 13 декабря, 15:25

Updated 13 декабря, 15:25

В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в снегоуборщик

Нетрезвый мужчина протаранил снегоуборщик в Нижнем Тагиле

13 декабря 2024, 15:23
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в снегоуборщик

На Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Ford Focus врезался в КДМ КАМАЗ.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в четверг, 12 декабря, пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на местное ГАИ.

Иномаркой управлял 44-летний мужчина — он был нетрезв. За рулем снегоуборщика находился 55-летний дорожник. В результате аварии никто не пострадал, однако машину у виновника происшествия изъяли и отправили на спецстоянку.

Наказание за вождение в пьяном виде по российскому законодательству предусмотрено суровое: лишение прав на 1,5 года, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

На Тюменском тракте произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств.

Одна из полос Пермского тракта полностью встала из-за ДТП
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Штраф#Столкновение#Иномарка#Лишение прав#Пьяный водитель#Снегоуборочная техника#Екатеринбург
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