Обновленный светофор, моральный ущерб, снегопад в Тагиле и нечищенные дороги

Posted 13 декабря, 17:06
Published 13 декабря, 17:06
Modified 13 декабря, 17:08
Updated 13 декабря, 17:08
На перекрестке улиц Серова и Пархоменко в Тагиле светофор будет работать в новом режиме. Теперь левая полоса будет предназначена только для поворота налево — разрешающий сигнал будет показывать дополнительная секция светофора. А движение прямо разрешено со средней и правой полосы.
В Нижнем Тагиле виновник ДТП, в котором получил травмы ребенок, выплатит семье пострадавшей 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Иск о взыскании средств подала прокуратура. Водитель отечественного авто в апреле сбила девочку-подростка на зебре, а затем скрылась с места ДТП.
В девяти многоквартирных домах Нижнего Тагила сменится управляющая компания — конкурсный отбор объявили в администрации города. Окончательное решение о том, кто будет обслуживать многоэтажки, будет принято до 15 апреля 2025 года.
В ночь на пятницу, 13 декабря, в Нижнем Тагиле начался снегопад — ранее его спрогнозировали метеорологи. Улицы города замело, на уборку снега вышла дорожная техника. В «Тагилдорстрое» заверили горожан, что вооружены всем необходимым для борьбы с зимней непогодой.
TagilCity.ru напоминает жителям Свердловской области, куда можно сообщить о нечищенных дорогах. На плохое состояние федеральных трасс можно пожаловаться по телефону горячей линии «Уралуправтодора». Также жители имеют возможность рассказать о проблеме специалистам регионального «Управтодора» и городских ЕДДС.