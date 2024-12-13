Обновленный светофор, моральный ущерб, снегопад в Тагиле и нечищенные дороги

На перекрестке улиц Серова и Пархоменко в Тагиле светофор будет работать в новом режиме. Теперь левая полоса будет предназначена только для поворота налево — разрешающий сигнал будет показывать дополнительная секция светофора. А движение прямо разрешено со средней и правой полосы.