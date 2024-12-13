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Posted 13 декабря, 17:06

Published 13 декабря, 17:06

Modified 13 декабря, 17:08

Updated 13 декабря, 17:08

Обновленный светофор, моральный ущерб, снегопад в Тагиле и нечищенные дороги

Обновленный светофор, моральный ущерб, снегопад в Тагиле и нечищенные дороги

13 декабря 2024, 17:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле на перекрестке Пархоменко-Серова перенастраивают светофор. Прокуратура потребовала 100 тысяч рублей за моральный ущерб в ДТП. Для 9 тагильских многоэтажек найдут новую УК. Городские дороги завалило снегом. Свердловчанам рассказали, куда можно пожаловаться на нечищенные дороги.

На перекрестке улиц Серова и Пархоменко в Тагиле светофор будет работать в новом режиме. Теперь левая полоса будет предназначена только для поворота налево — разрешающий сигнал будет показывать дополнительная секция светофора. А движение прямо разрешено со средней и правой полосы.

В центре Нижнего Тагила завершается ремонт светофора на перекрестке
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В Нижнем Тагиле виновник ДТП, в котором получил травмы ребенок, выплатит семье пострадавшей 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Иск о взыскании средств подала прокуратура. Водитель отечественного авто в апреле сбила девочку-подростка на зебре, а затем скрылась с места ДТП.

Прокуратура Нижнего Тагила потребовала с водителя 100 тысяч за моральный ущерб в ДТП
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В девяти многоквартирных домах Нижнего Тагила сменится управляющая компания — конкурсный отбор объявили в администрации города. Окончательное решение о том, кто будет обслуживать многоэтажки, будет принято до 15 апреля 2025 года.

Администрация Нижнего Тагила начинает поиски УК для ряда многоквартирных домов
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В ночь на пятницу, 13 декабря, в Нижнем Тагиле начался снегопад — ранее его спрогнозировали метеорологи. Улицы города замело, на уборку снега вышла дорожная техника. В «Тагилдорстрое» заверили горожан, что вооружены всем необходимым для борьбы с зимней непогодой.

Улицы Нижнего Тагила завалило снегом
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TagilCity.ru напоминает жителям Свердловской области, куда можно сообщить о нечищенных дорогах. На плохое состояние федеральных трасс можно пожаловаться по телефону горячей линии «Уралуправтодора». Также жители имеют возможность рассказать о проблеме специалистам регионального «Управтодора» и городских ЕДДС.

Куда сообщить о нерасчищенных дорогах в Свердловской области
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