Пенсионер из Свердловской области убил мужчину из-за сомнений в своей судимости

Posted 13 декабря, 10:56
Published 13 декабря, 10:56
Modified 13 декабря, 11:16
Updated 13 декабря, 11:16
В сентябре текущего года 71-летний мужчина выпивал алкоголь на рабочем месте. Когда спиртное стало заканчиваться, он принял решение пойти в магазин за добавкой. По пути он познакомился с мужчиной и предложил составить ему компанию. Новоиспеченные друзья отправились вновь на рабочее место.
По дороге между мужчинами вспыхнул конфликт. Попутчик пустился в оскорбления 71-летнего мужчины. Подобного обращения к себе второй не потерпел, объяснив это своей судимостью. Оппонент потребовал доказательств в виде тюремных татуировок. Выпивший пенсионер отказался что-либо доказывать.
Конфликт продолжался и дальше, пока они не дошли до работы. Там мужчина схватился за нож и решил отомстить за оскорбления в свой адрес. Он нанес 3 ножевых ранения в грудь. Жизнь нового знакомого оборвалась на месте происшествия.
О произошедшем инциденте рассказал коллега убийцы, который был свидетелем конфликта. На вызов оперативно отреагировал дежурный патруль ППСП. Сотрудники правоохранительных органов заметили человека, который лежал на земле. В его груди торчал нож. Рядом с ним на скамейке сидел мужчина. Он не стал отрицать свою вину и рассказал, почему убил человека.
Согласно информации, предоставляемой СУ СК России по Свердловской области, уголовное дело передано в Серовский районный суд для проведения судебного разбирательства. Прокуратура Серова утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении подозреваемого.
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