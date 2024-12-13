Пенсионер из Свердловской области убил мужчину из-за сомнений в своей судимости

О произошедшем инциденте рассказал коллега убийцы, который был свидетелем конфликта. На вызов оперативно отреагировал дежурный патруль ППСП. Сотрудники правоохранительных органов заметили человека, который лежал на земле. В его груди торчал нож. Рядом с ним на скамейке сидел мужчина. Он не стал отрицать свою вину и рассказал, почему убил человека.