Правозащитник назвал дискриминацией разные цены на одни товары на маркетплейсах

Если пользователь маркетплейса обнаружит, что цены для него и для его знакомых при, казалось бы, равных условиях, отличаются, и у него возникнут подозрения, то он может обратиться в Роспотребнадзор или в ФАС, указал эксперт. Для этого, однако, потребуются доказательства недобросовестного ценообразования — как минимум, скриншоты с разными ценами. Если органы действительно обнаружат причастность платформы к незаконной манипуляции ценами и дискриминации потребителей, они наложат на нее штраф. Финансовые потери, впрочем, тут не главное, тем более что размер штрафа достигает максимум нескольких десятков тысяч рублей, отметил Павлов — куда важнее репутационные потери для сервиса.