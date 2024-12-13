Правозащитник назвал дискриминацией разные цены на одни товары на маркетплейсах

Posted 13 декабря, 06:41
Published 13 декабря, 06:41
Modified 13 декабря, 06:41
Updated 13 декабря, 06:41
Например, стоимость может варьироваться в зависимости от места доставки, что можно объяснить тратами на логистику. Иногда, однако, цены могут отличаться при вполне равных условиях — два пользователя из одного города, с одинаковыми устройствами и аккаунтами видят две разные цифры в карточке товара. Как отмечают сами маркетплейсы, это может быть связано с A/B-тестированиями, при которых платформа проверяет эффект от различных изменений, в том числе ценовых. Длятся такие тесты недолго, и затрагивают случайных покупателей. Легальность этой практики, вероятно, обеспечивается тем, что пользователи при регистрации соглашаются на условия пользования сервисом.
Так или иначе, причин у резких ценовых колебаний на маркетплейсах может быть довольно много, отметил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Всех их можно условно поделить на объективные, и на не совсем корректные, указал он. О том, когда ценообразование онлайн-магазинов выходит за рамки закона, и какие санкции им за это грозят, правозащитник рассказал Общественной службе новостей.
«Ценообразование на маркетплейсах, и вообще в целом на любых цифровых платформах, где потребителем реализуются товары и услуги — это всегда предмет нашего пристального внимания, а также внимания Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы. И есть ряд объективных факторов, которые действительно могут влиять на изменение цены, а есть те, которые могут быть и не вполне добросовестными и корректными», — говорит собеседник издания.
Собственно, объективные факторы динамичного ценообразования на маркетплейсах связаны с конкуренцией продавцов, внешними условиями и индивидуальными программами лояльности. При этом сервисы никак не дискриминируют потребителей — они могут видеть разные цены, но по вполне обоснованным причинам, указал Павлов.
«Во-первых, практически все маркетплейсы используют системы парсинга цен друг у друга, и поэтому цена может меняться в режиме реального времени, в зависимости от стоимости таких же товаров у конкурентов. Этим пользуются и продавцы на маркетплейсах, и сами маркетплейсы. Соответственно, потребитель, переходя с одного аккаунта на другой, может попасть на момент такого обновления, и цена может измениться. Второй момент — это колебания цен из-за разницы в курсах валют. Они возможны даже в течение одного дня. Большинство продукции, которая у нас продаётся, имеет импортное происхождение. Конечно, и продавцы, и сами маркетплейсы все это отслеживают, и цена может меняться в том числе из-за этого, — объясняет эксперт. — Более того, у маркетплейсов есть возможность и право предоставлять индивидуальное ценообразование для клиентов. Речь идёт о скидочной и поощрительной модели. На этот предмет были даже разъяснения Роспотребнадзора — если программа лояльности предполагает увеличенную скидку в зависимости от количества покупок у потребителя, и если при этом участвовать в ней могут абсолютно все без ограничений, то такое индивидуальное ценообразование является легальным».
Недобросовестное ценообразование, в свою очередь, строится на определенной дискриминации пользователей по тем или иным признакам, продолжает правозащитник.
«Если для потребителей, которые находятся в равных условиях, с равным количеством покупок, в один и тот же момент времени, в зависимости от города, даты регистрации или марки устройства, с которого он заходит в приложение, устанавливается разная цена, то, конечно, это может быть предметом внимания контролирующих органов. Это уже действительно может быть не вполне корректным. Если ценообразование подстраивается под какие-то факторы, которые не являются объективными и ущемляют одних потребителей по сравнению с другими, то здесь могут возникать вопросы, — говорит собеседник издания. — Мы помним многочисленные скандалы вокруг агрегаторов такси, когда на смартфонах одних марок стоимость заказа по тому же маршруту, в тот же момент времени, была выше, чем на более дешевых смартфонах. Поэтому, конечно, за этими практиками надо следить и обязательно контролировать, чтобы они оставались в легальной плоскости, чтобы все программы лояльности были доступны и едины для всех потребителей. В этом случае никаких нарушений не будет».
Если пользователь маркетплейса обнаружит, что цены для него и для его знакомых при, казалось бы, равных условиях, отличаются, и у него возникнут подозрения, то он может обратиться в Роспотребнадзор или в ФАС, указал эксперт. Для этого, однако, потребуются доказательства недобросовестного ценообразования — как минимум, скриншоты с разными ценами. Если органы действительно обнаружат причастность платформы к незаконной манипуляции ценами и дискриминации потребителей, они наложат на нее штраф. Финансовые потери, впрочем, тут не главное, тем более что размер штрафа достигает максимум нескольких десятков тысяч рублей, отметил Павлов — куда важнее репутационные потери для сервиса.
«Позиция нашего общественного объединения — конечно, недопустимо ни в каких случаях дискриминировать потребителя по цене, независимо от того, в каком регионе он живёт и каким устройством пользуется. Этого не должно быть ни на маркетплейсах, ни агрегаторах услуг. Это неправомерно. Да, может быть разная составляющая в стоимости доставки в зависимости от отдалённости логистических центров, но тогда это надо выносить в отдельный пункт, чтобы, опять же, ценообразование было более прозрачным», — подчеркнул он.
Что касается различных экспериментов с ценообразованием, которые проводят маркетплейсы, то, заметил эксперт, тут все зависит от юридической квалификации. Факт нарушения, то есть изменения цен для определенного круга пользователей без объективных причин, должен быть зафиксирован и задокументирован. При этом не исключено, что потребители сами дают согласие на участие в таких программах.