Прокуратура начала проверку после нападения собак на мужчину в Екатеринбурге

Posted 13 декабря, 04:57
Published 13 декабря, 04:57
Modified 13 декабря, 04:57
Updated 13 декабря, 04:57
Прокуратура проверит, заключила ли мэрия контракт на отлов бездомных животных. В случае, если контракт существует, то сотрудники проверят, как подрядчик выполняет условия договора, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
В случае выявления нарушений надзорный орган примет соответствующие меры.
Напомним, происшествие случилось 10 ноября 2024 года во Втузгородке. По словам местной жительницы, эти собаки разгуливают в их районе уже несколько лет.