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Posted 13 декабря, 04:57

Published 13 декабря, 04:57

Modified 13 декабря, 04:57

Updated 13 декабря, 04:57

Прокуратура начала проверку после нападения собак на мужчину в Екатеринбурге

Прокуратура начала проверку после нападения собак на мужчину в Екатеринбурге

13 декабря 2024, 04:57
Фото: 1MI.
Сотрудники прокуратуры начали проверку после того, как собаки в Екатеринбурге напали на местного жителя.

Прокуратура проверит, заключила ли мэрия контракт на отлов бездомных животных. В случае, если контракт существует, то сотрудники проверят, как подрядчик выполняет условия договора, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В случае выявления нарушений надзорный орган примет соответствующие меры.

Напомним, происшествие случилось 10 ноября 2024 года во Втузгородке. По словам местной жительницы, эти собаки разгуливают в их районе уже несколько лет.

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