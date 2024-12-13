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Posted 13 декабря, 08:00

Published 13 декабря, 08:00

Modified 14 декабря, 21:14

Updated 14 декабря, 21:14

Пропавшую девочку из Кузбасса нашли на вокзале

13 декабря 2024, 08:00
Пропавшая накануне несовершеннолетняя жительница Мариинска найдена полицейскими в Новосибирске, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Об исчезновении подростка стало известно накануне — около 17:00 в дежурную часть полиции в Мариинске обратилась 37-летняя мама девочки, которая сказала, что её 16-летняя дочь ушла из дома и пропала, перестав отвечать на телефонные звонки.

Сотрудники полиции организовали поиски, опросили друзей и знакомых ребёнка, установили круг ее общения, опрашивали друзей и знакомых, проверяли места возможного появления. В итоге накануне около 22:30 сотрудниками транспортной полиции несовершеннолетняя жительница Мариинска была обнаружена на вокзале в Новосибирске, пишет sibdepo.ru.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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