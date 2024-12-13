Пропавшую девочку из Кузбасса нашли на вокзале

Об исчезновении подростка стало известно накануне — около 17:00 в дежурную часть полиции в Мариинске обратилась 37-летняя мама девочки, которая сказала, что её 16-летняя дочь ушла из дома и пропала, перестав отвечать на телефонные звонки.



Сотрудники полиции организовали поиски, опросили друзей и знакомых ребёнка, установили круг ее общения, опрашивали друзей и знакомых, проверяли места возможного появления. В итоге накануне около 22:30 сотрудниками транспортной полиции несовершеннолетняя жительница Мариинска была обнаружена на вокзале в Новосибирске, пишет sibdepo.ru.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.



