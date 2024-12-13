Пять автомобилей и грузовик попали в ДТП на Тюменском тракте

Posted 13 декабря, 08:42
Published 13 декабря, 08:42
Modified 13 декабря, 08:42
Updated 13 декабря, 08:42
Сообщается, что грузовой транспорт в результате происшествия оказался в кювете. Два человека получили травмы, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Подробности массовой аварии в настоящий момент неизвестны. Транспортное движение на трассе было временно полностью перекрыто. Сейчас движение возобновлено.
Напомним, 12 декабря 2024 года произошла авария на Пермском тракте. Движение по одной полосе было перекрыто.