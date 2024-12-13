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Posted 13 декабря, 08:42

Published 13 декабря, 08:42

Modified 13 декабря, 08:42

Updated 13 декабря, 08:42

Пять автомобилей и грузовик попали в ДТП на Тюменском тракте

Пять автомобилей и грузовик попали в ДТП на Тюменском тракте

13 декабря 2024, 08:42
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На Тюменском тракте несколько автомобилей и грузовик попали в аварию. Есть пострадавшие. ДТП произошло 13 декабря 2024 года.

Сообщается, что грузовой транспорт в результате происшествия оказался в кювете. Два человека получили травмы, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Подробности массовой аварии в настоящий момент неизвестны. Транспортное движение на трассе было временно полностью перекрыто. Сейчас движение возобновлено.

Напомним, 12 декабря 2024 года произошла авария на Пермском тракте. Движение по одной полосе было перекрыто.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ЧП#Пострадавшие#Грузовики#18+#Екатеринбург#Автомобили#Авария#Инцидент#Тюменский тракт
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