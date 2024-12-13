Руководители управляющих компаний Нижней Туры похитили 24,4 млн рублей

Posted 13 декабря, 13:19
Published 13 декабря, 13:19
Modified 13 декабря, 13:21
Updated 13 декабря, 13:21
Согласно информации, предоставляемой прокуратурой Свердловской области, двое мужчин были руководителями и учредителями нескольких управляющих компаний Нижней Туры. В течении нескольких лет вместо того, чтобы перечислять деньги местных жителей ресурсоснабжающим организациям, руководители забирали их себе.
Подсудимые отдали приказы своим подчиненным перевести деньги на счета третьих лиц и организаций, которые находились под их контролем. После этого они свободно распоряжались этими средствами. Один из руководителей собирался купить квартиру, чтобы скрыть происхождение денег.
Вследствие противоправных деяний компании, предоставляющие услуги по тепло- и энергоснабжению понесли убытки на сумму более 24,4 миллиона рублей.
После того как обвиняемым будет вручено заключение, уголовное дело будет передано в Нижнетуринский городской суд для проведения судебного разбирательства. Мужчины обвиняются по двум статьям: за мошенничество группой лиц и легализацию денежных средств в результате преступления.
Напомним, что ранее предприниматель из Екатеринбурга исчез с 15 миллионами рублей на посевную кампанию.