Смертельная находка в лесу: в Екатеринбурге найден труп голой женщины

Выгул собаки для жителей Екатеринбурга закончилась вызовом полиции. Пара пошли выгуливать своего домашнего питомца в лес рядом с домом. Среди сосен они увидели бездыханное тело женщины. На погибшей не было одежды, вещи лежали рядом.