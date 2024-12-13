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Posted 13 декабря, 15:59

Published 13 декабря, 15:59

Modified 13 декабря, 16:01

Updated 13 декабря, 16:01

Свердловчане гуляли с собакой в лесу Екатеринбурга и нашли обнаженный труп

Смертельная находка в лесу: в Екатеринбурге найден труп голой женщины

13 декабря 2024, 15:59
Фото: 1MI.

Свердловчане гуляли с собакой в лесу Екатеринбурга и нашли обнаженный труп

13 декабря в лесу микрорайона Эльмаш был найден обнаженный труп женщины.

Выгул собаки для жителей Екатеринбурга закончилась вызовом полиции. Пара пошли выгуливать своего домашнего питомца в лес рядом с домом. Среди сосен они увидели бездыханное тело женщины. На погибшей не было одежды, вещи лежали рядом.

На место происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Согласно предварительной информации, останки были повреждены собаками, сообщает URA.RU.

Согласно полученным сведениям, на место инцидента была направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех деталей произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге во дворе жилого дома найден труп.

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