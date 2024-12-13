Свердловчане пожаловались на гололед на трассе Екатеринбург-Серов

Многие водители, рискнувшие отправиться в путь, сталкиваются с неприятностями — их машины заносит на скользкой дороге. Те, кто уже испытал эти трудности на собственном опыте, настоятельно рекомендуют другим воздержаться от поездок и переждать непогоду дома.