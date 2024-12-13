tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 12:57

Published 13 декабря, 12:57

Modified 13 декабря, 13:00

Updated 13 декабря, 13:00

Свердловчане пожаловались на гололед на трассе Екатеринбург-Серов

Свердловчане пожаловались на гололед на трассе Екатеринбург-Серов

13 декабря 2024, 12:57
Фото: 1MI.
Жители Свердловской области жалуются на гололед на трассе Екатеринбург-Серов. Свердловчане сообщают, что машины сильно заносит.

На трассе Екатеринбург-Серов сложилась непростая обстановка. Ледяной покров, покрывший дорожное полотно, сделал езду по этому маршруту настоящим испытанием для водителей.

Скоро на трассе будут кататься на коньках! — делится своими впечатлениями о ситуации на дороге местная жительница Вероника.

Многие водители, рискнувшие отправиться в путь, сталкиваются с неприятностями — их машины заносит на скользкой дороге. Те, кто уже испытал эти трудности на собственном опыте, настоятельно рекомендуют другим воздержаться от поездок и переждать непогоду дома.

Планировала сегодня поездку в Невьянск, но решила отказаться, потому что много снега выпало, опасно, — делится с редакцией TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Юлия.

Сейчас из-за неожиданно выпавшего снега и гололеда на улицах травмпункты Екатеринбурга переполнены пациентами с вывихами и переломами.

Жителям Свердловской области напомнили о правилах безопасности во время непогоды
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области сохранятся гололед и изморозьНа уборку снега в Свердловской области вышла 301 машинаКуда сообщить о нерасчищенных дорогах в Свердловской области
#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Дорога#Погода#Гололед#Трасса#Лед#Машины#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика