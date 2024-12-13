Свердловчане пожаловались на гололед на трассе Екатеринбург-Серов

Posted 13 декабря, 12:57
Published 13 декабря, 12:57
Modified 13 декабря, 13:00
Updated 13 декабря, 13:00
На трассе Екатеринбург-Серов сложилась непростая обстановка. Ледяной покров, покрывший дорожное полотно, сделал езду по этому маршруту настоящим испытанием для водителей.
Скоро на трассе будут кататься на коньках! — делится своими впечатлениями о ситуации на дороге местная жительница Вероника.
Многие водители, рискнувшие отправиться в путь, сталкиваются с неприятностями — их машины заносит на скользкой дороге. Те, кто уже испытал эти трудности на собственном опыте, настоятельно рекомендуют другим воздержаться от поездок и переждать непогоду дома.
Планировала сегодня поездку в Невьянск, но решила отказаться, потому что много снега выпало, опасно, — делится с редакцией TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила Юлия.
Сейчас из-за неожиданно выпавшего снега и гололеда на улицах травмпункты Екатеринбурга переполнены пациентами с вывихами и переломами.