Травмпункты в Екатеринбурге переполнены пациентами с вывихами и переломами

Posted 13 декабря, 12:20
Published 13 декабря, 12:20
Modified 13 декабря, 12:22
Updated 13 декабря, 12:22
В Екатеринбургских травмпунктах самыми частыми гостями стали местные жители с переломами и вывихами. Количество пациентов с подобными травмами резко возросло вместе с приходом снега на Средний Урал.
Так, в Городской клинической больнице №14 чаще всего обращаются пациенты с вывихами, тогда как в травмпункте Городской больницы №2 преобладают случаи с ушибами и переломами, информирует 66.RU.
Городские власти сообщают, что все дороги и тротуары активно обрабатываются песком, чтобы минимизировать риск возникновения подобных травм.
Ранее сообщалось, что на уборку снега в Свердловской области вышла 301 машина.