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Posted 13 декабря, 12:20

Published 13 декабря, 12:20

Modified 13 декабря, 12:22

Updated 13 декабря, 12:22

Травмпункты в Екатеринбурге переполнены пациентами с вывихами и переломами

Травмпункты в Екатеринбурге переполнены пациентами с вывихами и переломами

13 декабря 2024, 12:20
Фото: 1MI.
Екатеринбуржцы после снегопадов стали чаще получать ушибы, переломы и вывихи.

В Екатеринбургских травмпунктах самыми частыми гостями стали местные жители с переломами и вывихами. Количество пациентов с подобными травмами резко возросло вместе с приходом снега на Средний Урал.

Так, в Городской клинической больнице №14 чаще всего обращаются пациенты с вывихами, тогда как в травмпункте Городской больницы №2 преобладают случаи с ушибами и переломами, информирует 66.RU.

Городские власти сообщают, что все дороги и тротуары активно обрабатываются песком, чтобы минимизировать риск возникновения подобных травм.

Ранее сообщалось, что на уборку снега в Свердловской области вышла 301 машина.

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#Агата Королева#Общество#Происшествия#Травмпункт#Больница#Свердловская область#Снег#Дороги#Уборка снега#Переломы#Ушибы#Екатеринбург#Вывихи
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