Цены на такси космические: снегопад парализовал движение в Екатеринбурге

Posted 13 декабря, 15:42
Published 13 декабря, 15:42
Modified 13 декабря, 15:44
Updated 13 декабря, 15:44
Вечером в пятницу, 13 декабря, жители Екатеринбурга не могут вернуться домой с работы. Город встал в одной большой пробке из-за снегопада, пишет Ura.ru со ссылкой на читателей.
Один из застрявших в пробке горожан сообщил, что уже 40 минут не может пробиться по улице Малышева от бизнес-центра «Высоцкий». Также стоят улицы 8 Марта и Куйбышева.
Сразу же взлетели цены на такси — за поездку водители просят в среднем на 250 рублей больше обычного. В городе зафиксировано около 10 ДТП.
Накануне из-за ДТП в пробке встала одна из полос Пермского тракта.