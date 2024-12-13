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Posted 13 декабря, 15:42

Published 13 декабря, 15:42

Modified 13 декабря, 15:44

Updated 13 декабря, 15:44

Екатеринбург встал в одной большой пробке из-за снегопада

Цены на такси космические: снегопад парализовал движение в Екатеринбурге

13 декабря 2024, 15:42
Фото: 1MI.

Екатеринбург встал в одной большой пробке из-за снегопада

Обрушившийся на Свердловскую область снегопад парализовал движение в Екатеринбурге. Центр стоит в пробках, а таксисты сразу же подняли цены.

Вечером в пятницу, 13 декабря, жители Екатеринбурга не могут вернуться домой с работы. Город встал в одной большой пробке из-за снегопада, пишет Ura.ru со ссылкой на читателей.

Один из застрявших в пробке горожан сообщил, что уже 40 минут не может пробиться по улице Малышева от бизнес-центра «Высоцкий». Также стоят улицы 8 Марта и Куйбышева.

Сразу же взлетели цены на такси — за поездку водители просят в среднем на 250 рублей больше обычного. В городе зафиксировано около 10 ДТП.

Накануне из-за ДТП в пробке встала одна из полос Пермского тракта.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Погода#Снегопад#Такси#Пробка#Дорожное движение#Екатеринбург
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