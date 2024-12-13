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Posted 13 декабря, 08:51

Published 13 декабря, 08:51

Modified 13 декабря, 08:53

Updated 13 декабря, 08:53

У свердловчанина украли выигранную у популярного блогера дорогую машину

У свердловчанина украли выигранную у популярного блогера дорогую машину

13 декабря 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney.
У жителя Свердловской области украли выигранную у популярного блогера дорогую машину.

В Сысерти у мужчины украли BMW M4, которую он выиграл в конкурсе у известного блогера Литвина. Стоимость данного автомобиля — 12 млн рублей.

Владелец иномарки договорился о продаже машины, и 12 декабря передал ключи покупателю, чтобы тот отвез ее в сервис. Однако, покупатель исчез и автомобиль пропал. Полиция ищет похитителя, скрывшегося в сторону Березовского. Автомобиль находится в розыске, пишет Ural Mash.

Ранее три подростка провалили попытку угона авто в Екатеринбурге.

Свердловские полицейские возбудили 5 уголовных дел за угоны автомобилей
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Угон#Угон автомобиля#Екатеринбург#Инцидент#Угон авто
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