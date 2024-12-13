У свердловчанина украли выигранную у популярного блогера дорогую машину

Posted 13 декабря, 08:51
Published 13 декабря, 08:51
Modified 13 декабря, 08:53
Updated 13 декабря, 08:53
В Сысерти у мужчины украли BMW M4, которую он выиграл в конкурсе у известного блогера Литвина. Стоимость данного автомобиля — 12 млн рублей.
Владелец иномарки договорился о продаже машины, и 12 декабря передал ключи покупателю, чтобы тот отвез ее в сервис. Однако, покупатель исчез и автомобиль пропал. Полиция ищет похитителя, скрывшегося в сторону Березовского. Автомобиль находится в розыске, пишет Ural Mash.
Ранее три подростка провалили попытку угона авто в Екатеринбурге.