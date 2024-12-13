У свердловчанина украли выигранную у популярного блогера дорогую машину

Владелец иномарки договорился о продаже машины, и 12 декабря передал ключи покупателю, чтобы тот отвез ее в сервис. Однако, покупатель исчез и автомобиль пропал. Полиция ищет похитителя, скрывшегося в сторону Березовского. Автомобиль находится в розыске, пишет Ural Mash.